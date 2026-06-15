«Вместо Египта»: Глобальное потепление может превратить Приморье в аналог зарубежных курортов
Владивосток может стать «новой Хургадой» к 2045 году. Ученые считают, что через 15–20 лет в Приморье появятся самые лучшие курорты России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ключевой фактор — глобальное потепление. За последние шесть десятилетий среднегодовая температура во Владивостоке увеличилась на полтора градуса, а воды бухт стали теплее. Уже сейчас в августе-сентябре температура воды достигает комфортных 23–25 градусов, как на курортах Анапы и Сочи. В начале октября в заливе Петра Великого вода прогревается до аномально высоких значений.
Исследователи Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета предполагают, что через 15–20 лет климат Владивостока и Приморья станет похож на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Экзотический колорит добавят и акулы, которые, как ожидается, будут всё чаще появляться в прибрежных водах из-за потепления.
Однако климатические изменения несут в себе и риски. Эксперты предупреждают, что в ближайшие полвека из-за глобального потепления возрастёт вероятность разрушительных тайфунов, катастрофических наводнений и существенного подъёма уровня моря.
Читайте также: