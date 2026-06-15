«Вместо Египта»: Глобальное потепление может превратить Приморье в аналог зарубежных курортов

15 июня 2026, 12:02

SHOT: Владивосток станет новой Хургадой к 2045 году

Фото: iStock/Oleg_P

Владивосток может стать «новой Хургадой» к 2045 году. Ученые считают, что через 15–20 лет в Приморье появятся самые лучшие курорты России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.