Юрист раскрыл, почему нельзя самостоятельно возвращать перевод от незнакомца

23 июня 2026, 08:12

Юрист Хаминский призвал не возвращать самостоятельно перевод от незнакомца

Фото: iStock/Pinkypills

Если на ваш счёт поступили средства от неизвестного лица, ни при каких обстоятельствах не используйте эти деньги и не пытайтесь вернуть их самостоятельно. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил юрист Александр Хаминский.