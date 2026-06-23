Юрист раскрыл, почему нельзя самостоятельно возвращать перевод от незнакомца
Если на ваш счёт поступили средства от неизвестного лица, ни при каких обстоятельствах не используйте эти деньги и не пытайтесь вернуть их самостоятельно. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил юрист Александр Хаминский.
По его словам, в такой ситуации нужно связаться с банком, сообщить об ошибке и оформить возврат через сотрудников финансовой организации. Согласно мнению эксперта, это необходимо делать в большинстве случаев, за исключением моментов, когда в назначении платежа указано «подарок» или «благотворительность». Лишь тогда использование средств будет законным, отметил Хаминский.
Юрист также советует быть внимательными к своим банковским выпискам, так как многие люди не замечают поступлений от неизвестных лиц из-за отсутствия уведомлений о зачислениях. В случае подозрения на мошенничество Хаминский рекомендует обратиться в полицию.
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