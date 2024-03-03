Гимн России и «Катюша» прозвучали на Мировом молодежном фестивале

Фото: Telegram-канал «Мы - будущее»
На площадке Московской области в рамках Мирового молодежного форума (ВМФ-2024) прозвучало проникновенное исполнение Гимна России и легендарной песни «Катюша» на разных языках мира, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Наш стенд — это место притяжения, где всегда царят веселье, яркие эмоции и дружба», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Шведидзе.Открытый микрофон на стенде Подмосковья стал площадкой для творческих выступлений участников форума. Среди них были представители Италии, Палестины и России.
«Мы уже не первый раз на стенде Подмосковья, и вчера мы здесь тоже были. Сегодня мы хотели спеть что-то известное, поэтому выбрали «Bella Ciao», Гимн России и «Катюшу», но на итальянском языке. Вместе с нами пели ребята из Палестины. Атмосфера была потрясающей, все нас слушали», — поделилась участница из Италии София.На стенде «Подмосковье — это любовь» участники также могут продемонстрировать свои творческие таланты, прочитав стихотворение или исполнив стендап.
ВМФ-2024, проходящий с 1 по 7 марта на территории «Сириус», собрал около 20 тысяч участников из 180 стран мира. Форум проходит при поддержке национального проекта «Образование».
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