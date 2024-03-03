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Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи

03 марта 2024, 19:14
Фото: Telegram-канал «Мы - будущее»

Фото: Telegram-канал «Мы - будущее»

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ-2024) проводится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта по инициативе президента Владимира Путина. Московская область представила на сочинском фестивале свою экспозицию, сообщает Telegram-канал «Мы - будущее»
2 марта стенд региона посетили первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Вместе с гостями они исполнили народную песню «Bella Ciao» под аккомпанемент молодых талантов из Италии.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала о реализации концепции «Подмосковье – это любовь» на фестивале. Она подчеркнула, что основная идея проекта - объединить молодежь разных стран в атмосфере дружбы, взаимопонимания и любви.


«Здесь пространство радости и творчества, где молодые люди знакомятся, обмениваются контактами, заводят друзей. Это созвучно с общей тематикой фестиваля, который посвящен любви, счастью и добру», — отметила Швелидзе.
На фестивале российская молодёжь знакомит зарубежных гостей с историей, культурой и традициями России.

Каждый день в пространстве Подмосковья проходит множество мероприятий, сочетающих современные технологии, народные промыслы, танцы, музыку и образование. Желающие могут присоединиться к флешмобу, исполнить песню или рассказать о своем регионе и молодежной политике. За творческие выступления участники получают в качестве памятных подарков футболки, кепки, банданы, значки с символикой фестиваля.

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#подмосковье
#фестиваль
#молодёжь
#народные промыслы
#сергей кириенко
#екатерина швелидзе
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На стенде ВФМ Подмосковья поздравили с Днём рождения жительницу Туапсе
03 марта 2024, 18:50

Фото: Пресс-служба Подмосковья

На подмосковном стенде на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи поздравили с Днём рождения жительницу Туапсе, об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
22-летняя Милена Гаевская приехала на ВФМ из Туапсе, однако, у неё есть много друзей из Московской области. Именно поэтому она решила посетить стенд Подмосковья, где её ждал сюрприз.

«Я тебя поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе счастья, добра, чтобы рядом были люди, которые всегда тебя поддерживают, любят, наполняют чем-то светлым, чтобы ты была самая счастливая, и все, что задумала, обязательно получилось!», — поздравила ничего не подозревающую девушку с Днём рождения министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Позже девушка призналась, что не ожидала такого внимания и была очень приятно удивлена.

«На самом деле я давно засматривалась на мерч Подмосковья. Вчера увидела друга из делегации Московской области, и говорю ему — какое классное худи, хочу такое же. И так получилось, что мне преподнесли такой замечательный подарок — подарили худи нежно-голубого цвета и сумку, министр сказала приятные слова, пожелания. Спасибо большое!», — поблагодарила именинница.

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#фестиваль
#подмосковье
#день рождения
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Представили Китая исполнили «Катюшу» на фестивале в Сириусе
03 марта 2024, 16:07

Фото: istockphoto / Sky_Blue

Представили Китая на ВФМ исполнили «Катюшу» на национальном инструменте.
Представили Китая на фестивале молодежи в Сочи исполнили знаменитую русскую песню «Катюша» на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке «Арт.Молодость», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участники фестиваля попросили представителей Китая исполнить на необычном инструменте национальную или русскую песню, что они с радостью сделали.

Ранее сообщали, что глава Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит свои визиты в регионы страны, в частности, он проведет встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

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#регионы
#фестиваль
#молодёжь
#китай
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Кнайсль на русском языке рассказала, что планирует жить в РФ
03 марта 2024, 15:17

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в РФ и рассказала о своих планах на русском языке, видео публикует ТАСС.
На русском языке австрийка заявила, что планирует не просто работать в России, но и жить. Она также сообщила, что не является городским жителем и предпочла бы жить где-нибудь в Рязанской области.
«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — отметила экс-глава австрийского МИД на лекции Всемирного фестиваля молодежи.

Политик также заявила, что уже чувствует себя в России как дома. По её словам, ей пока что не так хорошо удаётся говорить на русском языке, однако, в РФ она уже отчётливо «чувствует человеческое тепло».

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#россия
#мид
#русский язык
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Горелкин: В России могут заблокировать «Википедию»
03 марта 2024, 14:35

Фото: iStock/Grindi

Онлайн-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать из-за закон, запрещающего популяризацию средств обхода блокировок, предположил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём Telegram-канале.
«Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN», — написал Горелкин.

Парламентарий отметил, что в российском аналоге «Руниверсалис» сообщается, что в «Википедии» есть целая статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также настоятельно рекомендует их к использованию.

Горелкин также напомнил, что в Роскомнадзора уже есть целый ряд претензий к «Википедии», по некоторым из которых подготовлены судебные решения.

Блокировка онлайн-энциклопедии уже возможно, считает Горелкин, осталось сделать это так, чтобы не вызвать резко негативной реакции у интернет-пользователей.

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Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи
03 марта 2024, 14:22

Фото: istockphoto / macky_ch

Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе продолжит ряд поездок по регионам страны, в частности, он проведет встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Владимир Путин также поздравит женскую часть населения с Международным женским днем.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

Фестиваль, ставший долгожданным мероприятием текущего года, собрал около 20 000 участников из 180 стран мира. Ранее сообщили, что Московская область приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов (ВФМ-2024), который проходит с 2 марта в Сочи.

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На трассе «Таврида» у Феодосии запустили реверсивное движение
Министр транспорта Крыма: на трассе «Таврида» запущено реверсивное движение
03 марта 2024, 13:35

Фото: istockphoto / Vyacheslav Makaryev

На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе города Феодосия запущено реверсивное движение. Об этом написал в своем телеграм-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Уточняется, что запустить полное движение планируется до конца дня. Министр отметил, что ситуация с ограничениями в движении на автотрассе находится под его особым наблюдением.

Он обратился к водителям и попросил их не забывать о соблюдении временных дорожных знаков, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность на трассе.

Ранее утром 3 марта Минобороны России сообщило об ликвидации над Крымским полуостровом 38 вражеских беспилотных летательных аппаратов. В то же момент в сети появились данные о временных ограничениях движения по автомобильной трассе «Таврида».

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#движение
#министр
#таврида
#бпла
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У Подмосковья появился стенд на Всемирном фестивале молодёжи и студентов
03 марта 2024, 12:53

Фото: Telegram-канал «Мы - Будущее»

Московская область приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов (ВФМ-2024), который проходит с 2 марта в Сочи.
Фестиваль, ставший долгожданным событием года, объединил около 20 000 участников из 180 стран мира.

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин отметил активную и амбициозную молодёжь региона, подчеркнув стремление правительства поддерживать и развивать молодые таланты. В рамках этой стратегии в Подмосковье строятся новые образовательные учреждения и открываются молодежные центры.

В состав делегации Подмосковья на ВФМ-2024 вошли более 300 человек, представляющих студенческую, спортивную, тренерскую и блогерскую среду. В их числе было около 100 волонтеров, участвовавших в организации фестиваля. Делегация взяла культурное шефство над участниками из Брунея, Мадагаскара и Белоруссии.

Стенд «Подмосковье - это любовь» стал местом притяжения гостей фестиваля. Его посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она пригласила участников ВФМ-2024 регулярно посещать стенд и ознакомиться с другими региональными экспозициями.

На стенде «Подмосковье - это любовь» гостей ожидала разнообразная программа: конкурсы, мастер-классы, лекции и беседы со спикерами. Участники могли выиграть плюшевого медвежонка - символ фестиваля «Мы – Россия», или освежиться лимонадом из бара на стенде. Кроме того, была организована зона открытого микрофона, где желающие могли спеть, рассказать стихи или попробовать себя в стендапе.

Делегация региона не только представила Подмосковье на международном уровне, но и способствовала установлению новых контактов и обмену опытом между участниками из разных стран. Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта 2024 года по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус».

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#сочи
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Politico: В ЕК оценили риски остановки транзита российского газа через Украину
03 марта 2024, 11:41

Фото: iStock/Leestat

В Европейской комиссии оценили риски приостановки поставок российского газа через Украину и пришли к выводу, что это приведёт к «наихудшему сценарию» для стран, зависящих от российского сырья, об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК.
«ЕС скоро потеряет около 5 процентов своего общего импорта газа. Если эта потеря будет сопровождаться длительным похолоданием, это может создать наихудший сценарий для стран, зависящих от транзита газа через Украину», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В документе также указано, что приостановка транзита российского сырья через Украину приведёт к подорожанию стоимости его транспортировки и его хранению, что нанесёт большой ущерб бюджету тех европейских стран, которые крайне сильно зависят от этих поставок.

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#евросоюз
#газ
#россия
#украина
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«Китайский шок»: Мир ожидает очередной крупный наплыв китайских товаров
WSJ: Мир во второй раз столкнётся с наплывом китайских товаров
03 марта 2024, 10:55

Фото: iStock/Toa55

КНР вновь приступила к наращиванию производственных мощностей, поэтому мир вскоре столкнётся с наплывом товаров из Китай, об этом пишет Wall Street Journal.
«В конце 1990-х и начале 2000-х годов США и мировая экономика пережили «китайский шок» — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Повторение этого может быть уже на подходе, поскольку Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить рост экономики страны», — сообщили в издании.

Как уточнили в WSJ, сейчас Китай производит гораздо больше товаров, чем необходимо внутреннему рынку, именно поэтому их продукция будет массово проникать на международную арену.

При этом, в прошлый раз «китайский бум» практически разорил некоторые западные заводы, но помог сдержать рост инфляции внутри страны.

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#китай
#товары
#торговля
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