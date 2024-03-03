Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи

Фото: Telegram-канал «Мы - будущее»
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ-2024) проводится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта по инициативе президента Владимира Путина. Московская область представила на сочинском фестивале свою экспозицию, сообщает Telegram-канал «Мы - будущее»
2 марта стенд региона посетили первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Вместе с гостями они исполнили народную песню «Bella Ciao» под аккомпанемент молодых талантов из Италии.
Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала о реализации концепции «Подмосковье – это любовь» на фестивале. Она подчеркнула, что основная идея проекта - объединить молодежь разных стран в атмосфере дружбы, взаимопонимания и любви.
Каждый день в пространстве Подмосковья проходит множество мероприятий, сочетающих современные технологии, народные промыслы, танцы, музыку и образование. Желающие могут присоединиться к флешмобу, исполнить песню или рассказать о своем регионе и молодежной политике. За творческие выступления участники получают в качестве памятных подарков футболки, кепки, банданы, значки с символикой фестиваля.
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Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала о реализации концепции «Подмосковье – это любовь» на фестивале. Она подчеркнула, что основная идея проекта - объединить молодежь разных стран в атмосфере дружбы, взаимопонимания и любви.
«Здесь пространство радости и творчества, где молодые люди знакомятся, обмениваются контактами, заводят друзей. Это созвучно с общей тематикой фестиваля, который посвящен любви, счастью и добру», — отметила Швелидзе.На фестивале российская молодёжь знакомит зарубежных гостей с историей, культурой и традициями России.
Каждый день в пространстве Подмосковья проходит множество мероприятий, сочетающих современные технологии, народные промыслы, танцы, музыку и образование. Желающие могут присоединиться к флешмобу, исполнить песню или рассказать о своем регионе и молодежной политике. За творческие выступления участники получают в качестве памятных подарков футболки, кепки, банданы, значки с символикой фестиваля.
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Сергей Калугин