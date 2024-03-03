На стенде ВФМ Подмосковья поздравили с Днём рождения жительницу Туапсе

Фото: Пресс-служба Подмосковья
На подмосковном стенде на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи поздравили с Днём рождения жительницу Туапсе, об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
22-летняя Милена Гаевская приехала на ВФМ из Туапсе, однако, у неё есть много друзей из Московской области. Именно поэтому она решила посетить стенд Подмосковья, где её ждал сюрприз.
Позже девушка призналась, что не ожидала такого внимания и была очень приятно удивлена.
Читайте также:
У Подмосковья появился стенд на Всемирном фестивале молодёжи и студентов
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи
Путин предложил запустить нацпроект «Молодёжь России»
«Я тебя поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе счастья, добра, чтобы рядом были люди, которые всегда тебя поддерживают, любят, наполняют чем-то светлым, чтобы ты была самая счастливая, и все, что задумала, обязательно получилось!», — поздравила ничего не подозревающую девушку с Днём рождения министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
«На самом деле я давно засматривалась на мерч Подмосковья. Вчера увидела друга из делегации Московской области, и говорю ему — какое классное худи, хочу такое же. И так получилось, что мне преподнесли такой замечательный подарок — подарили худи нежно-голубого цвета и сумку, министр сказала приятные слова, пожелания. Спасибо большое!», — поблагодарила именинница.
Читайте также:
У Подмосковья появился стенд на Всемирном фестивале молодёжи и студентов
Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи
Путин предложил запустить нацпроект «Молодёжь России»
Евгения Парфентьева