Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи

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Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе продолжит ряд поездок по регионам страны, в частности, он проведет встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Владимир Путин также поздравит женскую часть населения с Международным женским днем.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
Фестиваль, ставший долгожданным мероприятием текущего года, собрал около 20 000 участников из 180 стран мира. Ранее сообщили, что Московская область приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов (ВФМ-2024), который проходит с 2 марта в Сочи.
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Владимир Путин также поздравит женскую часть населения с Международным женским днем.
Фестиваль, ставший долгожданным мероприятием текущего года, собрал около 20 000 участников из 180 стран мира. Ранее сообщили, что Московская область приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов (ВФМ-2024), который проходит с 2 марта в Сочи.
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Дана Игумнова