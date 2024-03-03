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Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи

03 марта 2024, 14:22
Фото: istockphoto / macky_ch

Фото: istockphoto / macky_ch

Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе продолжит ряд поездок по регионам страны, в частности, он проведет встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Владимир Путин также поздравит женскую часть населения с Международным женским днем.


Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

Фестиваль, ставший долгожданным мероприятием текущего года, собрал около 20 000 участников из 180 стран мира. Ранее сообщили, что Московская область приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов (ВФМ-2024), который проходит с 2 марта в Сочи.

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На трассе «Таврида» у Феодосии запустили реверсивное движение
Министр транспорта Крыма: на трассе «Таврида» запущено реверсивное движение
03 марта 2024, 13:35

Фото: istockphoto / Vyacheslav Makaryev

На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе города Феодосия запущено реверсивное движение. Об этом написал в своем телеграм-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Уточняется, что запустить полное движение планируется до конца дня. Министр отметил, что ситуация с ограничениями в движении на автотрассе находится под его особым наблюдением.

Он обратился к водителям и попросил их не забывать о соблюдении временных дорожных знаков, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность на трассе.

Ранее утром 3 марта Минобороны России сообщило об ликвидации над Крымским полуостровом 38 вражеских беспилотных летательных аппаратов. В то же момент в сети появились данные о временных ограничениях движения по автомобильной трассе «Таврида».

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#движение
#министр
#таврида
#бпла
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У Подмосковья появился стенд на Всемирном фестивале молодёжи и студентов
03 марта 2024, 12:53

Фото: Telegram-канал «Мы - Будущее»

Московская область приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов (ВФМ-2024), который проходит с 2 марта в Сочи.
Фестиваль, ставший долгожданным событием года, объединил около 20 000 участников из 180 стран мира.

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин отметил активную и амбициозную молодёжь региона, подчеркнув стремление правительства поддерживать и развивать молодые таланты. В рамках этой стратегии в Подмосковье строятся новые образовательные учреждения и открываются молодежные центры.

В состав делегации Подмосковья на ВФМ-2024 вошли более 300 человек, представляющих студенческую, спортивную, тренерскую и блогерскую среду. В их числе было около 100 волонтеров, участвовавших в организации фестиваля. Делегация взяла культурное шефство над участниками из Брунея, Мадагаскара и Белоруссии.

Стенд «Подмосковье - это любовь» стал местом притяжения гостей фестиваля. Его посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она пригласила участников ВФМ-2024 регулярно посещать стенд и ознакомиться с другими региональными экспозициями.

На стенде «Подмосковье - это любовь» гостей ожидала разнообразная программа: конкурсы, мастер-классы, лекции и беседы со спикерами. Участники могли выиграть плюшевого медвежонка - символ фестиваля «Мы – Россия», или освежиться лимонадом из бара на стенде. Кроме того, была организована зона открытого микрофона, где желающие могли спеть, рассказать стихи или попробовать себя в стендапе.

Делегация региона не только представила Подмосковье на международном уровне, но и способствовала установлению новых контактов и обмену опытом между участниками из разных стран. Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта 2024 года по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус».

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#подмосковье
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#екатерина швелидзе
#сочи
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Politico: В ЕК оценили риски остановки транзита российского газа через Украину
03 марта 2024, 11:41

Фото: iStock/Leestat

В Европейской комиссии оценили риски приостановки поставок российского газа через Украину и пришли к выводу, что это приведёт к «наихудшему сценарию» для стран, зависящих от российского сырья, об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК.
«ЕС скоро потеряет около 5 процентов своего общего импорта газа. Если эта потеря будет сопровождаться длительным похолоданием, это может создать наихудший сценарий для стран, зависящих от транзита газа через Украину», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В документе также указано, что приостановка транзита российского сырья через Украину приведёт к подорожанию стоимости его транспортировки и его хранению, что нанесёт большой ущерб бюджету тех европейских стран, которые крайне сильно зависят от этих поставок.

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#евросоюз
#газ
#россия
#украина
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«Китайский шок»: Мир ожидает очередной крупный наплыв китайских товаров
WSJ: Мир во второй раз столкнётся с наплывом китайских товаров
03 марта 2024, 10:55

Фото: iStock/Toa55

КНР вновь приступила к наращиванию производственных мощностей, поэтому мир вскоре столкнётся с наплывом товаров из Китай, об этом пишет Wall Street Journal.
«В конце 1990-х и начале 2000-х годов США и мировая экономика пережили «китайский шок» — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Повторение этого может быть уже на подходе, поскольку Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить рост экономики страны», — сообщили в издании.

Как уточнили в WSJ, сейчас Китай производит гораздо больше товаров, чем необходимо внутреннему рынку, именно поэтому их продукция будет массово проникать на международную арену.

При этом, в прошлый раз «китайский бум» практически разорил некоторые западные заводы, но помог сдержать рост инфляции внутри страны.

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#китай
#товары
#торговля
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В США сообщили, что затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тысячу тонн удобрений
03 марта 2024, 10:48

Фото: istockphoto / nektofadeev@gmail.com

Британский сухогруз Rubymar, затонувший в Красном море после атаки йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», в феврале перевозил порядка 21 тысяч тонн удобрений.
Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Уточняется, что удобрения содержат в составе сульфат и фосфат аммония, что может навредить природе в районе Красного моря.

Сухогруз Rubymar, следовавший под флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию, получил сильные повреждения в результате нападения хуситов в середине февраля. Экипажу пришлось быстро покинуть судно. Планировалось, что с помощью кораблей ВМС США сухогруз, построенный в 1997 году, перевезут в порт Джидда в Саудовской Аравии.

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#сша
#движение
#удобрения
#судно
#вред
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Сийярто намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о планах приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи
03 марта 2024, 08:57

Фото: istockphoto / rarrarorro

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что планирует приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи.
По его словам, он будет рад приезду в Россию, так как РФ и Венгрии в сфере ядерной энергетики сотрудничают успешно. Об этом Сийярто заявил в ходе Дипломатического форума в Анталье.

Напомним, что один из масштабных форумов в области мирного атома «Атомэкспо-2024» состоится 25-26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств «Сириус». На мероприятии встретятся главы государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных специалистов.

Главная тема форума в текущем году – «Чистая энергетика: создавая будущее вместе». В планах обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.

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#форум
#энергетика
#сочи
#министр
#рф
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Известия: В России перенесут крайний срок замены лифтов с возрастом более 25 лет
03 марта 2024, 07:39

Более 78 тысяч лифтов в жилом фонде в России подлежат замене уже в 2025 году. Однако, как пишут «Известия», сделать это в срок не получится, поэтому Минстрой РФ предложил продлить соответствующую программу до 2027 или даже до 2030 года.
В среднем в год происходит замена около 15 тыс. лифтов, но одновременно с этим ежегодно устаревают еще 10 тысяч. Ускорить замену оборудования можно с помощью рассрочки от крупных производителей, софинансирования со стороны регионов и повышения ответственности собственников.

Министерство и общественный совет готовят предложения по модернизации лифтового хозяйства РФ. Главной проблемой при этом является финансирование замены лифтов в рамках программ капремонта. Поэтому продление программы по замене подъёмников до 2027 или 2030 года вполне может стать временем для выработки новых финансовых механизмов для собственников помещений и производителей лифтов.

Кроме того, важно решить проблему с безопасной эксплуатацией лифтов. Большинство УК сейчас подписывают договоры только на аварийное обслуживание и мелкий ремонт оборудования.

«Если происходит серьезная поломка, то ремонт идет по статье «Содержание внутридомового оборудования», из средств, которые жители платят управляющей компании, а не из средств на капремонт. Но не все компании добросовестно проводят обязательное ежегодное техническое освидетельствование лифтов, не имея специальной аккредитации», — рассказала «Известиям» Олеся Тыщенко, глава Координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области.

В Подмосковье в ближайшие годы планируется заменить почти 600 лифтов (в 2024 году – 320, а в 2025 году – 277), сообщила ранее руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина. Такая задача была поставлена лично губернатором Андреем Воробьёвым.

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#лифты
#ремонт
#россия
#московская область
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Всё больше финнов хотят переехать в Россию из-за боязни русофобии и фашизма
Журналист Хейсканен рассказал о росте числа жителей Финляндии, стремящихся в РФ
03 марта 2024, 07:02

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Жители Финляндии все больше стремятся переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах, рассказал в ходе беседы с телеканалом RT финский журналист Кости Хейсканен, который регулярно получает жалобы от финнов, которые страдают из-за своих общественно-политических взглядов. При этом саму цифру граждан Финляндии, желающих переехать, репортёр, к сожалению, не назвал.
По словам Хейсканена, речь идёт не о тех, кто повторяет пропагандистские тезисы местных СМИ, а высказывает собственное мнение касательно «ужасной России».

До этого новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Новоизбранный глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.

Финляндия вряд ли будет возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает Yle. Она отметила, что пока позиция Финляндии по этому вопросу не изменилась.

Ранее стало известно, что Финляндия не намерена открывать границу с Россией в феврале, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено.

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#журналисты
#переезд
#россия
#финляндия
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Профсоюз американских пограничников высмеял Байдена и его распорядок дня
03 марта 2024, 06:24

Фото: iStock/jetcityimage

Профсоюз пограничников США высмеял президента Джо Байдена за его поездку к границе Техаса. В аккаунте Пограничной службы Соединённых Штатов в социальной сети X появился ироничный распорядок дня главы Белого дома.
☑️ Просыпаетесь в местечке под названием Браунсвилл;

☑️ Прочитайте большое сообщение телесуфлера: "Во всем виноват Трамп";

☑️ Поднимитесь на борт, спросите, кто такие люди в зеленой форме, скажите, что они "вяжут" нелегалов, выразите ужас, вздремните;

☑️ Проснитесь, вызовите полицию, отправляйтесь на пляж, вздремните.

12 января Минюст США обращался в Верховный суд в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Ведомство утверждало, что власти Техаса пытаются заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 км границы. Согласно американскому законодательству, погранслужба ответственна за оформление мигрантов на территории США.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Он подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов.

Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.

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#юмор
#граница
#сша
#джозеф байден
#социальная сеть
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