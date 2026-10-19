Росгвардейцы задержали 25-летнего парня с мефедроном в центре Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по Москве
В центре Москвы задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.
Патрульные обратили внимание на прохожего, который при виде их служебного автомобиля резко сменил направление движения и попытался скрыться. Тогда стражи порядка остановили его. Во время беседы с правоохранителями парень заметно нервничал, а вскоре сам рассказал, что имеет при себе наркотики.
У подозреваемого, которым оказался 25-летний уроженец Волгоградской области, изъяли бумажный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в нем находился мефедрон общей массой 0,38 грамма. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали 42-летнего жителя Воскресенска, который угрожал ножом посетителям местной больницы.
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