Кардиолог Рахмонова призвала не лечить сосуды витамином D
Врач-кардиолог Шахло Рахмонова заявила, что добавки с витамином D не способны защитить человека от болезней сердца и сосудов. Низкая концентрация вещества в крови нередко сочетается с гипертонией, атеросклерозом, инфарктами и инсультами, однако прямую причинную связь ученые не установили.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист Городской поликлиники № 166 Депздрава Москвы пояснила, что витамин D участвует в работе сосудистой системы. Его рецепторы находятся в клетках внутренней оболочки сосудов и в мышечной ткани их стенок. Вещество влияет на артериальное давление, воспалительные процессы и эластичность артерий.
Наблюдения показывают, что дефицит витамина чаще встречается у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. При этом масштабные исследования не нашли подтверждений, что прием добавок снижает риск инфаркта, инсульта или иных подобных событий.
Рахмонова отметила, что нехватка витамина D способна сопровождать другие факторы риска. В частности, с ней часто сталкиваются люди с лишним весом и те, кто мало проводит времени на улице.
Кардиолог посоветовала восполнять дефицит после обследования и по рекомендации врача, особенно зимой и в северных регионах. При этом для здоровья сосудов важнее следить за давлением и холестерином, отказаться от курения и соблюдать назначенную терапию.
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