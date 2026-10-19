Кардиолог Рахмонова призвала не лечить сосуды витамином D

19 октября 2026, 10:46

Фото: iStock/NATALIA KHIMICH

Врач-кардиолог Шахло Рахмонова заявила, что добавки с витамином D не способны защитить человека от болезней сердца и сосудов. Низкая концентрация вещества в крови нередко сочетается с гипертонией, атеросклерозом, инфарктами и инсультами, однако прямую причинную связь ученые не установили.