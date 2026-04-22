Гинеколог Милютина объяснила тренд на «соло-материнство» в России

22 апреля 2026, 04:58

Гинеколог Милютина: россиянки выбирают «соло-материнство» от безысходности

Все больше женщин в России принимают решение стать матерями без партнера, не дожидаясь создания семьи. Об этом в пресс‑центре НСН рассказала гинеколог‑репродуктолог Мария Милютина.





По словам врача, такой выбор редко связан с модой. В большинстве случаев, как считает специалист, он продиктован обстоятельствами.



«Я бы не назвала это модой, это зачастую происходит от безысходности. Подавляющее большинство женщин хотело бы родить детей в крепкой семье, но многие пропускают репродуктивный возраст в ожидании этих отношений», — отметила Милютина.