В «ЛизаАлерт» раскрыли, когда чаще всего пропадают дети
Дети чаще всего пропадают в периоды весенних и летних каникул. Такую статистику привели РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Согласно материалу, в 2025 году пик заявок о пропавших детях пришёлся на летние месяцы. За июнь, июль и август в отряд поступило 3712 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Весной, в марте и апреле, количество заявок составило 830 и 1084 соответственно.
Поисково-спасательный отряд полагает, что такая закономерность связана со свободой, которую получают девочки и мальчики в вышеупомянутые периоды времени. Ослабленный родительский контроль, судя по всему, является одним из главных факторов, повышающим шанс пропажи ребенка.
Ранее инструктор по безопасности организации Нина Маньковская отметила, что количество заявок об исчезновении детей, поступивших в «ЛизаАлерт», за год выросло с 10 754 до 12 238.
