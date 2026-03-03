В «ЛизаАлерт» раскрыли, когда чаще всего пропадают дети

03 марта 2026, 04:14

«ЛизаАлерт»: Чаще всего пропажу детей фиксируют в периоды весенних и летних каникул

Фото: iStock/Motortion

Дети чаще всего пропадают в периоды весенних и летних каникул. Такую статистику привели РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».