В школах введут внеурочный курс «Моя семья» для начальных классов
В российских школах с 1 сентября 2026 года для учеников 1–4 классов появятся пособия, созданные специально для внеурочного курса «Моя семья». Об этом рассказала РИА Новости автор-разработчик Татьяна Поликарпова.
Новый курс будет проводиться как дополнительный урок примерно раз в месяц. Пособия уже включены в федеральный перечень учебников РФ, но программа не обязательна – школы могут вводить её по желанию, в том числе с учётом мнения родителей.
Для первоклассников основной темой станет любовь (в том числе к обществу и Родине), во втором классе упор сделают на традиционные ценности (крепкая семья, историческая память, достоинство), третий класс посвятят добродетелям, которые формирует жизнь с близкими, а четвёртый – отношениям взрослых и детей.
Ранее турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю дал российским туристам советы, которые помогут не стать жертвой мошенников в Стамбуле и на курортах.
Читайте также: