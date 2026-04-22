Заниматься защищенным сексом станет дороже из-за конфликта на Ближнем Востоке
Презервативы Durex подорожают на 30% из конфликта на Ближнем Востоке
Малайзийская корпорация Karex Bhd. анонсировала повышение цен в пределах 30% на презервативы брендов Durex, One и Carex. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил глава компании Го Миа Киат.
Он подтвердил, что организация ведет переговоры о новых ценах с большинством клиентов. По словам руководителя, предстоящая корректировка станет одной из самых глобальных.
«Мы находимся в процессе согласования цен с большинством наших клиентов, и это, безусловно, одна из самых масштабных ценовых корректировок, которую мы проводили за очень долгое время», — заявил Го Миа Киат.Причина подорожания связана с конфликтом на Ближнем Востоке. Из‑за него сократились поставки нефтепродуктов в Малайзию — а именно они служат основой для производства большей части компонентов презервативов.