Заниматься защищенным сексом станет дороже из-за конфликта на Ближнем Востоке

22 апреля 2026, 02:08

Презервативы Durex подорожают на 30% из конфликта на Ближнем Востоке

Малайзийская корпорация Karex Bhd. анонсировала повышение цен в пределах 30% на презервативы брендов Durex, One и Carex. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил глава компании Го Миа Киат.





Он подтвердил, что организация ведет переговоры о новых ценах с большинством клиентов. По словам руководителя, предстоящая корректировка станет одной из самых глобальных.



«Мы находимся в процессе согласования цен с большинством наших клиентов, и это, безусловно, одна из самых масштабных ценовых корректировок, которую мы проводили за очень долгое время», — заявил Го Миа Киат.