Стоматолог раскрыл, как по зубам распознать дефицит витаминов

11 сентября 2026, 07:23

Кровь при чистке зубов может сигнализировать о дефиците витамина C

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Кровоточивость и воспаление десен иногда связаны с нехваткой витамина C, сообщил стоматолог-терапевт, врач-реставратор и руководитель клиники Maestro Алексей Сошников. Самостоятельно оценивать уровень витаминов по состоянию полости рта не стоит: точную причину помогут установить врач и анализы.