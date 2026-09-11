Стоматолог раскрыл, как по зубам распознать дефицит витаминов
Кровоточивость и воспаление десен иногда связаны с нехваткой витамина C, сообщил стоматолог-терапевт, врач-реставратор и руководитель клиники Maestro Алексей Сошников. Самостоятельно оценивать уровень витаминов по состоянию полости рта не стоит: точную причину помогут установить врач и анализы.
При серьезном дефиците витамина C развивается цинга. Сначала у человека начинают кровоточить десны, затем страдают ткани, удерживающие зубы. В результате зубной ряд теряет устойчивость, а зубы способны расшатываться.
Язвы во рту, ощущение жжения на языке и ярко-красная гладкая поверхность языка иногда сопровождают нехватку железа либо витамина B12. Такие признаки требуют консультации специалиста, поскольку похожие симптомы встречаются при разных заболеваниях.
Специалист в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что у детей дефицит витамина D и кальция способен повлиять на развитие челюстей и зубов. Прорезывание порой задерживается, а эмаль теряет прочность. Низкий уровень кальция и фосфора связывают с нарушением минерализации эмали и повышенным риском кариеса.
Проблемы вызывает и чрезмерное поступление отдельных элементов. Высокая концентрация фтора в воде провоцирует флюороз: на эмали появляются полосы или пятна белого, желтого и темного оттенка. При тяжелом течении поверхность зубов становится ломкой. Нехватка фтора, напротив, повышает вероятность кариеса.
На оттенок эмали влияют некоторые лекарства. Прием тетрациклинов в период формирования зубов у ребенка способен оставить стойкую желто-коричневую пигментацию. Препараты железа в больших дозах иногда тоже вызывают потемнение зубов.
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