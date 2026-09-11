Учёный назвал причину мощной лавины в Кабардино-Балкарии, унёсшей жизни 14 альпинистов

11 сентября 2026, 06:00

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Причиной лавины в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии, унёсшей жизни 14 альпинистов, стал большой объём свежего снега. Об этом ТАСС заявил заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.