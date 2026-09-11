Учёный назвал причину мощной лавины в Кабардино-Балкарии, унёсшей жизни 14 альпинистов
Причиной лавины в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии, унёсшей жизни 14 альпинистов, стал большой объём свежего снега. Об этом ТАСС заявил заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.
Лавина сошла 6 сентября со склона горы Мижирги. Под ней оказались 33 альпиниста: 14 человек погибли, шестеро пострадали, судьба ещё троих пока неизвестна.
По словам Корженкова, сход не связан ни с землетрясением, ни с ураганом. Дело в том, что снега в этом году выпало значительно больше нормы. Он не успел уплотниться и создал чрезмерную нагрузку на снежный карниз на узком гребне, который альпинисты называют «лезвием бритвы». Снизу карниз подмыли талые воды, скопившиеся между ледником и скальным ложем из-за летнего прогрева и тепла от соседних вулканических структур. Старый плотный слежавшийся снег не выдержал, и козырёк обрушился.
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