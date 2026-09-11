Россиянам напомнили о сроке оплаты ЖКУ за август

11 сентября 2026, 07:51

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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что оплатить жилищно-коммунальные услуги за август россияне должны до 15 сентября включительно.





В беседе с «Газетой.Ru» экономист пояснил, что с марта 2026 года единый срок внесения платежей по стране перенесли с 10-го на 15-е число следующего месяца. По его оценке, дополнительные пять дней помогут гражданам гибче планировать бюджет после поступления зарплаты.



Просрочка формирует задолженность. Пени начнут начислять с 31-го дня после установленной даты платежа. До завершения 2026 года для расчета используют льготную ключевую ставку в размере 9,5% годовых.



Балынин добавил, что временное отсутствие жильца в квартире не отменяет обязанность оплачивать содержание жилья и коммунальные ресурсы. По мнению специалиста, новый график способен улучшить платежную дисциплину.