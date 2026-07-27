Гинеколог объяснила особенности интимной жизни при двух влагалищах
Гинеколог Ливия Савиоло рассказала, что женщины с врожденным удвоением влагалища способны вести половую жизнь, однако многое определяется индивидуальным строением органов. Об этом сообщает Metropoles.
По словам эксперта, чаще для проникновения выбирают более широкий и доступный канал. Второй иногда имеет меньший размер либо вызывает неудобство при контакте.
Савиоло уточнила, что такая анатомическая особенность не всегда влияет на ощущения во время секса. При болезненности пациенткам могут помочь работа с мышцами тазового дна, консультации по сексуальному здоровью и, при медицинских показаниях, операция.
Иногда состояние обнаруживают только во взрослом возрасте — во время обследования из-за болезненных менструаций, дискомфорта при половом контакте или трудностей с использованием тампонов. У части женщин выраженных симптомов нет. Возможность беременности сохраняется, однако ведение беременности при некоторых вариантах удвоения репродуктивных органов может требовать более внимательного наблюдения у акушера-гинеколога.
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