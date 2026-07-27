Гинеколог объяснила особенности интимной жизни при двух влагалищах

27 июля 2026, 07:19

Гинеколог Савиоло раскрыла особенности полового акта у женщин с интимной аномалией

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Гинеколог Ливия Савиоло рассказала, что женщины с врожденным удвоением влагалища способны вести половую жизнь, однако многое определяется индивидуальным строением органов. Об этом сообщает Metropoles.