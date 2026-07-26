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Военкоматы получили доступ к информации ЗАГС

Минобороны и Росгвардия смогут запрашивать данные о гражданах в ЗАГС
Фото: iStock/ANGHI

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который даёт Минобороны и Росгвардии право запрашивать данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном формате. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Ведомства смогут получать электронные сведения не только о действующих военнослужащих и сотрудниках гражданского персонала, но и о лицах, уволенных с военной службы, а также об их родственниках.

Как утверждается в пояснительной записке, цель нововведения — ускорить назначение мер соцподдержки для военных, уволенных служащих и их семей. Помимо этого, доступ к данным поможет усовершенствовать систему воинского учёта.

Александр Огарёв

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