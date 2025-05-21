Россиянам предрекли жаркое лето

В народном календаре 22 мая — день Николы Вешнего, также известного как Никола Летний. Православные христиане в этот день отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».