Россиянам предрекли жаркое лето

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Предстоящее лето в России будет жарче, чем в прошлом году. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
«Какие-то отдельные нюансы возможны, но в целом климатическая норма будет превышена на 2-4 градуса. Это довольно существенно и говорит о том, что в отдельные периоды температура будет прогреваться выше 30 градусов», — рассказал Ильин в разговоре с «Татар-информом».
При этом он добавил, что осадков будет немного, но с ливневыми грозами и усилениями ветра до штормовых значений.
Синоптик также отметил в беседе с RT, что уже в ближайшие выходные воздух в Москве прогреется до +27 °С.
«Температура приближается к нормам, а в выходные уже будет превышать норму на 3—4 °С. В четверг воздух в Москве прогреется до +20...+22 °С, а с пятницы по воскресенье температура может достигать и +27 °С», — уточнил Ильин.
По его словам, в Подмосковье могут пройти локальные кратковременные дожди.
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Элина Позднякова