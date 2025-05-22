Эксперт назвал россиянам пять признаков прослушки телефона

Фото: iStock/gorodenkoff
Необъяснимый нагрев телефона, незнакомые программы без иконок, быстрая разрядка батареи, неожиданный рост фонового трафика и самопроизвольные действия устройства могут указывать на его прослушку. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.
Для проверки подозрительной активности Новиков рекомендует использовать USSD-команды: ввести *#21# для проверки статуса и ##002# для сброса всех переадресаций.
Эксперт также отметил, что антишпионские сканеры менее эффективны, чем полный сброс телефона до заводских настроек и смена всех паролей.
По словам специалиста, такие «симптомы», как резкое сокращение времени работы батареи или запуск неизвестных процессов, часто связаны с передачей данных на внешние серверы.
Эи признаки требуют немедленной проверки, чтобы исключить риск утечки информации.
Читайте также:
В России задумали ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов
«Как все женщины мыслю»: Оксана Самойлова призналась, что портит настроение Джигану, когда она не в духе
«Всегда найдет источник нового внимания»: Выяснилась возможная причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Эксперт также отметил, что антишпионские сканеры менее эффективны, чем полный сброс телефона до заводских настроек и смена всех паролей.
ЦТАК: В КНДР на глазах Ким Чен Ына при спуске эсминца на воду произошла авария
По словам специалиста, такие «симптомы», как резкое сокращение времени работы батареи или запуск неизвестных процессов, часто связаны с передачей данных на внешние серверы.
Эи признаки требуют немедленной проверки, чтобы исключить риск утечки информации.
Читайте также:
В России задумали ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов
«Как все женщины мыслю»: Оксана Самойлова призналась, что портит настроение Джигану, когда она не в духе
«Всегда найдет источник нового внимания»: Выяснилась возможная причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Мария Моисеева