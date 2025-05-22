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Эксперт назвал россиянам пять признаков прослушки телефона

Аналитик Новиков: быстрая разрядка батареи может указывать на прослушку телефона
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Необъяснимый нагрев телефона, незнакомые программы без иконок, быстрая разрядка батареи, неожиданный рост фонового трафика и самопроизвольные действия устройства могут указывать на его прослушку. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.
Для проверки подозрительной активности Новиков рекомендует использовать USSD-команды: ввести *#21# для проверки статуса и ##002# для сброса всех переадресаций.

Эксперт также отметил, что антишпионские сканеры менее эффективны, чем полный сброс телефона до заводских настроек и смена всех паролей.

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По словам специалиста, такие «симптомы», как резкое сокращение времени работы батареи или запуск неизвестных процессов, часто связаны с передачей данных на внешние серверы.

Эи признаки требуют немедленной проверки, чтобы исключить риск утечки информации.

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#симптомы
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Депутат ГД Миронов хочет обязать курьеров иметь индивидуальный номерной жетон
22 мая 2025, 05:15

Фото: iStock/tanyss

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил обязать трудовых мигрантов, занятых в курьерской доставке, получать лицензии и носить индивидуальные номерные жетоны. Об этом Миронов заявил в интервью РИА Новости.
Инициатива направлена на усиление контроля за этой сферой, которая остается «теневой» и популярной среди граждан стран Средней Азии.

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Для получения лицензии мигранты должны будут пройти регистрацию, проверку на благонадежность и оплатить пошлину. Жетоны, размещенные на видном месте, помогут идентифицировать курьеров в случае ДТП или нарушений.

Миронов подчеркнул, что это позволит бороться с нелегальной миграцией, увеличить налоговые поступления и повысить безопасность в городах.

Фото: iStock/wutwhanfoto

Политик выразил обеспокоенность тем, что курьеры, часто посещая одни и те же адреса, собирают данные о клиентах, которые могут быть использованы мошенниками. Он также отметил отсутствие проверок на криминальное прошлое и связи с радикальными организациями у мигрантов, устраивающихся через знакомых и родственников.

«Сегодня никто толком не знает сколько мигрантов работают в этой сфере. Цифры звучат разные – один, полтора, два миллиона человек. Зарплаты там большие, а налоговые отчисления скромные», — указал он.
Средства от лицензирования Миронов предложил направлять в региональные бюджеты для поддержки социальных программ. Он признал, что внедрение системы займет время, но назвал его оправданным для наведения порядка.

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​Юрист пояснила, когда работнику могут отказать в отпуске
Юрист Рыбакова: работодатель может отказать в отпуске, если он не по графику
22 мая 2025, 02:48

Фото: iStock/Weedezign

Работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если тот отработал в организации менее шести месяцев, запрашивает отдых вне графика или хочет уволиться сразу после отпуска. Об этом агентству «Прайм» сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов и почетный юрист Елена Рыбакова.
Даты отпусков для сотрудников закреплены в утвержденном графике, и любое отклонение требует согласования с руководством.

Даже при наличии права на отдых после полугода работы, работодатель может отказать в досрочном отпуске, если это нарушает производственный процесс. Однако стороны могут договориться о переносе сроков.

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«Он (работодатель) может пойти навстречу и согласиться либо может отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным», — объяснила эксперт.
Рыбакова добавила, что отпуск с последующим увольнением также не является «обязательным» — решение остается за компанией.

Исключение для вышеперечисленных правил составляют отдельные категории сотрудников, например, почетные доноры РФ или многодетные родители. Они вправе выбирать время отдыха в удобное для себя время.

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СК наградил исполнительницу хита «Матушка» Татьяну Куртукову
Глава СК Бастрыкин вручил награду певице Татьяне Куртуковой
21 мая 2025, 22:05

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил грамотой певицу Татьяну Куртукову. Об этом артистка сообщила в личном блоге.
«Благодарю Александра Ивановича Бастрыкина и Константина Евгеньевича Корпусова за поддержку меня и моего творчества, а также за высокую оценку труда моей команды Gamma Music», — обратила внимание исполнительница хита «Матушка».

В феврале 2025 года в СК России прошло политическое информирование в формате дискуссионного клуба по теме «Ковчег человечества: роль России в сохранении культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей». В мероприятии приняла участие и Татьяна Куртукова.

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)


Многие поклонники творчества артистки обрадовались такому событию. Они поздравили Татьяну в комментариях.

«Вы заслужили! Спасибо большое за прекрасное творчество!», «Так держать! Молодцы», «Люблю твою музыку», «Красотка», — отметили фанаты.

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#песня
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Россиянам предрекли жаркое лето
Синоптик Ильин: предстоящее лето в России будет жарче, чем в прошлом году
21 мая 2025, 18:45

Фото: iStock/lamyai

Предстоящее лето в России будет жарче, чем в прошлом году. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
«Какие-то отдельные нюансы возможны, но в целом климатическая норма будет превышена на 2-4 градуса. Это довольно существенно и говорит о том, что в отдельные периоды температура будет прогреваться выше 30 градусов», — рассказал Ильин в разговоре с «Татар-информом».

При этом он добавил, что осадков будет немного, но с ливневыми грозами и усилениями ветра до штормовых значений.

Синоптик также отметил в беседе с RT, что уже в ближайшие выходные воздух в Москве прогреется до 27 °С.

«Температура приближается к нормам, а в выходные уже будет превышать норму на 3—4 °С. В четверг воздух в Москве прогреется до 20... 22 °С, а с пятницы по воскресенье температура может достигать и 27 °С», — уточнил Ильин.

По его словам, в Подмосковье могут пройти локальные кратковременные дожди.

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День Николая Угодника 22 мая: как сохранить финансовую стабильность, здоровье и благополучие, народные приметы
21 мая 2025, 18:24

Фото: iStock/ tomofbluesprings

В народном календаре 22 мая — день Николы Вешнего, также известного как Никола Летний. Православные христиане в этот день отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ font83

Народный праздник Никола Вешний отмечается честь одного из самых любимых и уважаемых святых в христианстве святого Николая Чудотворца.

Святитель Николай жил в конце III — первой половине IV века в городе Миры (территория современной Турции) и был там архиепископом. Он отличался невероятной добротой, щедростью и жертвенностью. Ещё при жизни святого Николая начали почитать как чудотворца: по его молитвам исцелялись больные, утихали шторма и совершались другие чудеса.

История праздника связана с перенесением святых мощей Николая Чудотворца из города Миры в итальянский город Бари в 1087 году. Это событие стало основанием для установления праздника. Мощи святого были перевезены в Бари, чтобы защитить их от турок, которые угрожали Мирам.

С тех пор мощи святого находятся в базилике Святого Николая в Италии. Они помещены в каменный саркофаг, который расположен под престолом на глубине от 2,5 до 3 метров.

Традиции дня


Фото: iStock/ siete_vidas

Традиционно в этот день верующие посещают церковную службу, молятся и просят святого Николая о защите, помощи и благополучии. Кроме того, в этот день люди могут посещать святые источники, чтобы окунуться в целебной воде.

В некоторых регионах в День Николая Вешнего проводят обряды, направленные на защиту посевов и домашнего скота. Также этот день может быть связан с народными гуляньями, играми и хороводами. Традиционно люди устраивают застолья, приглашают гостей и делятся угощениями.

В народе этот праздник считался временем, когда можно начинать важные сельскохозяйственные работы и другие летние дела.

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Что не стоит делать на Николу Вешнего


Фото: iStock/ triocean

В этот день принято проявлять милосердие и помогать тем, кто в этом нуждается. Отказ в помощи может привести к потере благополучия и удачи.

Считается, что конфликты в этот день могут привлечь неудачи и испортить атмосферу праздника. Лучше провести этот день в мире и согласии.

Не стоит 22 мая выносить мусор после заката. Существует поверье, что вместе с мусором уходит достаток. Поэтому лучше не выносить мусор в вечернее время, чтобы не навлечь на себя финансовые неприятности.

Приметы дня


  • Если рябина зацвела раньше срока, то осень будет недолгой
  • Дождь на Николу Вешнего — год будет урожайным.
  • Активное кваканье лягушек — к урожаю овса.
  • Луна в дымке — к ухудшению погоды

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