Гинеколог раскритиковала идею депутата о рецептуре противозачаточных таблеток

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Депутат Госдумы Татьяна Соломатина призвала ужесточить продажу противозачаточных таблеток и отпускать их только по рецепту из-за вреда для здоровья.
Гинеколог Асия Садикова в беседе с «Радио 1» выступила против данного предложения.
По ее словам, это усложняет жизнь женщины со всех сторон.
Ранее сообщалось, что учёные из Университета Уппсалы выяснили, что противозачаточные таблетки способны снижать риск развития ревматоидного артрита.
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«С моей точки зрения, это не очень хорошее решение, оно повысит процент абортов», — заявила она.
По ее словам, это усложняет жизнь женщины со всех сторон.
«В любом случае я считаю, что женщина должна сходить к гинекологу, прежде чем принимать какие-либо препараты. Но я против того, чтобы противозачаточные выписывались по рецепту, потому что это занимает больше времени, которого, как правило, не очень много», — прокомментировала гинеколог.
Ранее сообщалось, что учёные из Университета Уппсалы выяснили, что противозачаточные таблетки способны снижать риск развития ревматоидного артрита.
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Анастасия Панченко