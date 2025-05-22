Эндокринолог назвала простое средство для профилактики заболеваний щитовидной железы

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Заболевания щитовидной железы находятся на втором месте, после сахарного диабета, по распространенности среди всех эндокринных заболеваний.
Как рассказала «Радио 1» главный внештатный специалист, эндокринолог Минздрава Московской области, руководитель отделения терапевтической эндокринологии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского Инна Мисникова, в рационе человека, который не живёт рядом с морем, недостаточно йода, а это необходимый элемент для того, чтобы вырабатывались гормоны щитовидной железы, поэтому нужно обязательно проводить йодопрофилактику — добавлять в пищу йодированную соль.
Диагностировать проблемы с щитовидной железой просто: нужно сдать определённые анализы и сделать УЗИ.
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«Вот такая простая мера, она [йодированная соль] позволяет значительно снизить проблемы, связанные с йододефицитом», — сказала врач.Щитовидная железа выполняет очень важную роль в организме. Если вырабатывается слишком много гормонов железы (гипертиреоз), то это может привести к проблемам с сердцем.
«Человек худеет, кожа бархатистая, блестящая, и появляется блеск глаз. Но ещё одновременно с этим могут появиться очень серьёзные проблемы с сердцем, потому что учащается сердцебиение. Кроме этого, появляется плаксивость, какая-то раздражительность», – перечислила симптомы гипертиреоза Мисникова.Однако, бывает и так, что функция щитовидной железы снижена, а это уже гипотериоз. Человек чувствует себя всё время уставшим, снижается концентрация внимания, ухудшается память, пояснила эндокринолог.
Диагностировать проблемы с щитовидной железой просто: нужно сдать определённые анализы и сделать УЗИ.
«Ещё одна проблема – это образование узлов в щитовидной железе. Тогда может вообще не быть никаких симптомов и признаков, и это могут быть находки при исследовании, при проведении УЗИ», — заключила врач.Напомним, что с 19 по 25 мая в России проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Основная цель — повысить осведомлённость граждан о важности здоровья эндокринных желёз, особенно щитовидной железы, а также рассказать о методах предупреждения и предотвращения эндокринных заболеваний.
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Анастасия Чубина