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Врач перечислила главные причины внутриутробной гибели плода

Акушер-гинеколог Слизова: Врачи не могут предвидеть развитие беременности
Фото: iStock/Natalia Kuzina

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Внутриутробная гибель плода может произойти из-за проблем со здоровьем матери, так и ребёнка. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог, специалист УЗИ-диагностики Анастасия Слизова.
«Самой непосредственной причиной смерти ребёнка внутриутробно является дистресс-синдром плода. Он сопровождается отсутствием сердцебиения, движения, плода. В основном это связано с заболеваниями плаценты. Также причиной гибели плода могут стать врождённые аномалии развития плода», — рассказала Слизова в беседе с RuNews24.ru.

Она также добавила, что плод может погибнуть из-за преждевременного разрыва плодных оболочек или по причине инфицирования женщины в период беременности, например, туберкулёзом и хламидиозом.

При этом риски внутриутробной гибели повышаются, если женщина болеет сахарным диабетом, курит, употребляет алкоголь или наркотики. Кроме того, причиной этого может стать преэклампсия и фетоплацентарная недостаточность.

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Кардиолог назвала скрытые симптомы инфаркта
Кардиолог Михайлова: самой опасной формой инфаркта считается немая
19 мая 2025, 15:20

Фото: iStock/wildpixel

Инфаркт порой проявляется скрытыми симптомами. Об этом рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Оксана Михайлова.
Специалист рассказала, что сейчас известно о пяти формах атипичной клинической картины инфаркта. Например, абдоминальная форма похожа на расстройства желудочно-кишечного тракта, а астматическая — на заболевание легких.

«Существует и церебральная (мозговая) форма. Она напоминает инсульт или неврологические нарушения, такие как головокружение, общая слабость, нарушение речи или координации движений, тошнота, рвота, спутанность сознания, обморок», — предупредила Михайлова в беседе с «Известиями».

При аритмической форме пациент испытывает перебои в работе сердца, общую физическую слабость, предобморочное состояние и головокружение.

Самой опасной считается безболевая (немая) форма, при которой не возникает каких-либо специфичных жалоб. Здесь появляются резкая слабость, усталость, потливость, бледность кожи, чувство тревоги. Такая форма чаще встречается у людей с сахарным диабетом и пожилых.

Михайлова призвала при малейшем подозрении на инфаркт немедленно обратиться к врачу.

Тем временем рассказал член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал Общественной Службе Новостей, что поверхностный сон и частые пробуждения указывает на наличие у человека психических расстройств.

По словам специалиста, есть три основных причины бессонницы: нарушение режима сна, тревожное расстройство и депрессия.

«Устраняется это (бессонница и ночные пробуждения – ред.) в зависимости от причины возникновения. Если это депрессия, то лечим ее. Если это тревожное расстройство, то занимаемся тревогой. Бессонница — это всегда следствие чего-то, поэтому все мероприятия по улучшению качества сна направлены как раз на устранение ее причины», — отметил Кудинов.

При этом он добавил, что здоровый человек не должен вставать в туалет по ночам. В этом случае эксперт посоветовал обратиться к врачу на предмет исключения апноэ во сне, поскольку такое состояние приводит к инсультам, инфарктам и внезапной смерти во сне.

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Врач ответила, можно ли заразиться гепатитом через поцелуи
Умрик: гепатит можно получить при поцелуе при повреждении слизистой
19 мая 2025, 14:09

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Заражение гепатитом возможно, когда в ротовой полости здорового человека имеются повреждения слизистой или кровоточащие раны. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Дарья Умрик. Она подчеркнула, что вирус есть и в слюне инфицированного.
«Заразиться гепатитом B или С через поцелуй почти невозможно, однако такие случаи редко, но бывают. В слюне зараженного гепатитом человека присутствует вирус. Если у человека, которого он поцелует, есть сильное поражение слизистой или кровоточащие раны, то вероятность заражения высока. В этом случае риск инфицирования гепатитом B выше, чем гепатитом C, так как первый более контагиозный», — пояснила собеседница.
Она добавила, что нельзя заразиться гепатитом через объятия, рукопожатия. Кроме того, по словам доктора, этими вирусами сложно заразиться, пользуясь общими столовыми приборами, кружками и тарелками.

Дарья Умрик подчеркнула, что есть вещи только для индивидуального использования: бритва, зубная щетка, полотенце, маникюрный набор. При половых актах нужно пользоваться контрацепцией, чтобы сократить риск заражения, заключила терапевт.

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#новости
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Врач рассказала, каким соком нельзя запивать лекарства
Врач Кашух: нельзя запивать лекарства грейпфрутовым соком
19 мая 2025, 11:28

Фото: iStock/Angela Kotsell

Нельзя запивать лекарства грейпфрутовым соком. Об этом россиян предупредила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По словам врача, в грейпфруте содержатся фуранокумарины, которые блокируют работу фермента CYP3A4, отвечающего за переработку лекарств.

«Если запивать медикаменты грейпфрутовым соком, они не расщепляются должным образом и накапливаются в крови в повышенных концентрациях. Кроме того, грейпфрутовый сок может влиять на особые транспортные белки кишечника, которые регулируют всасывание лекарств», — пояснила Кашух в беседе с Life.ru.

В итоге в кровь поступает больше активного вещества, чем это необходимо, уточнила специалист.

Она также предупредила, что в сочетании с грейпфрутовым соком препараты от гипертонии могут резко понизить давление, а седативные препараты привести к чрезмерной сонливости.

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Роспотребнадзор: в России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией
17 мая 2025, 00:19

Фото: iStock/Motortion

В России наблюдается снижение числа новых случае заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«В стране эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась, в 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012—2023 годы», — передает ведомство в своем telegram-канале.

К тому же в России достигнут высокий уровень охвата граждан по тестированию на ВИЧ. За прошлый год специалисты проверили более 52-х миллионов человек. За прошедшие 10 лет охват тестирования увеличился на 83,6%.

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Стоматолог рассказала, чем опасно наращивание зубов гель-лаком
16 мая 2025, 15:15

Фото: iStock/Bojan89

Модный тренд на наращивание зубов гель-лаком может привести к их потере и аллергии. Об этом предупредила стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.
В последнее время мастера по маникюру начали восстанавливать поломанные зубы с помощью базы для наращивания ногтей.

«Когда стоматолог устанавливает пломбу, он делает форму строго в соответствии с прикусом. Это важно, чтобы было смыкание с зубами-антагонистами», — пояснила Балакирева в беседе с «Москвой 24».

По её словам, если пломба завышена, то нагрузка на зубы будет распределяться неравномерно. В этом случае может появиться повторный скол, который, вероятно, уйдет еще глубже в ткань под десну, и придётся удалять зуб.

Кроме того, гель-лак при попадании на слизистую может вызвать сильную аллергию, предупредила специалист.

В свою очередь детский стоматолог «СМ-Стоматология» Диляра Ахтямова отметила в интервью «Газете.Ru», что для сохранения здоровья зубов необходимо заботиться о них с самого детства.

По её словам, в течение дня ребенку необходимо давать яблоки, груши, огурцы, морковь и т.п., так как они помогают дополнительно очищать зубы от налета.

«Для здоровья зубов необходим кальций и витамин D. Поэтому в рацион ребенка следует включить фундук, фасоль, брокколи, семена кунжута, семена подсолнуха, семена чиа — эти продукты богаты кальцием. Если говорить о витамине D, то лучшие источники — это животные продукты, например, жирная рыба, печень, сыр и яичные желтки», — пояснила Ахтямова.

Она также обратила внимание на важность витамина K2 для здоровья детских зубов. Его содержат сливочное масло из коровьего молока, масло эму, жирная морская рыба, квашеная капуста, а также сыры Гауда и бри.

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