Врач перечислила главные причины внутриутробной гибели плода

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Внутриутробная гибель плода может произойти из-за проблем со здоровьем матери, так и ребёнка. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог, специалист УЗИ-диагностики Анастасия Слизова.
«Самой непосредственной причиной смерти ребёнка внутриутробно является дистресс-синдром плода. Он сопровождается отсутствием сердцебиения, движения, плода. В основном это связано с заболеваниями плаценты. Также причиной гибели плода могут стать врождённые аномалии развития плода», — рассказала Слизова в беседе с RuNews24.ru.
Она также добавила, что плод может погибнуть из-за преждевременного разрыва плодных оболочек или по причине инфицирования женщины в период беременности, например, туберкулёзом и хламидиозом.
При этом риски внутриутробной гибели повышаются, если женщина болеет сахарным диабетом, курит, употребляет алкоголь или наркотики. Кроме того, причиной этого может стать преэклампсия и фетоплацентарная недостаточность.
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