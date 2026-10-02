Россиянам рассказали, где медведи устраивают берлоги у населенных пунктов

02 октября 2026, 08:55

Биолог Федоров: медведи могут устраивать берлоги вблизи

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Медведи могут устраивать берлоги не только в глухих лесах, но иногда и вблизи населенных пунктов — в стогах сена, под сараями и даже в старых окопах. Об этом предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.





По его словам, которые приводит РИА Новости, берлоги различаются по расположению, устройству и типу убежища. Это могут быть простые открытые лежки в снегу без подстилки, сложные сооружения, вырытые в земле, или «гнезда» из ветвей ели и других деревьев, похожие на шалаш. Собеседник агентства отметил, что в некоторых случаях медведи роют берлоги на ровном и открытом месте, которое может оказаться рядом с населенным пунктом.

«Известны берлоги, устроенные зверями в копнах, стогах сена, под сараями на лесных полянах, в старых землянках, окопах», — сказал он.