Онколог Минздрава оценил риски развития рака от имплантатов и ботокса

02 октября 2026, 09:24

Имплантаты молочной железы и ботокс не влияют на риски развития рака

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Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что инъекции ботулотоксина и установка грудных имплантатов не относятся к самостоятельным причинам развития злокачественных новообразований.