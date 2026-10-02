Онколог Минздрава оценил риски развития рака от имплантатов и ботокса
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что инъекции ботулотоксина и установка грудных имплантатов не относятся к самостоятельным причинам развития злокачественных новообразований.
В беседе с ТАСС специалист отметил, что эндопротез не провоцирует рак молочной железы. Имплантат размещают вне тканей железы, поэтому он не запускает процессы канцерогенеза, пояснил Каприн.
Ботулотоксин, по его словам, тоже не обладает онкогенным действием. Препарат применяют в эстетической медицине и при лечении ряда состояний, включая болевой синдром после установки силиконовых имплантатов.
Выводы о безопасности этих процедур подтверждают результаты крупных исследований, заявил онколог. Среди более значимых факторов риска врач назвал курение, употребление спиртного, заражение вирусом папилломы человека и длительное повреждение слизистых оболочек.
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