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Уролог назвал гигиенический душ способом снизить риск цистита

Уролог Караев: Гигиенический душ снижает риск обострения цистита
Фото: iStock/Pavlo Tovtyn

Уролог и урогинеколог Нурахмед Караев посоветовал женщинам использовать гигиенический душ после посещения туалета. По его словам, такая привычка помогает сократить вероятность воспалений в урогенитальной зоне.



На своей странице в соцсети врач пояснил, что туалетная бумага не всегда очищает кожу полностью. Она способна переносить остатки загрязнений к наружным половым органам во время ходьбы и других движений.

Караев отметил, что попадание кишечной микрофлоры на вульву повышает риск рецидивов цистита, бактериального вагиноза, аэробного вагинита и кандидоза. Врач рекомендовал подмываться водой после дефекации вместо использования бумаги.

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, которое чаще всего развивается из-за попадания бактерий в мочевыводящие пути. Наиболее распространённые симптомы — частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, жжение, дискомфорт или боль внизу живота, иногда изменение цвета и запаха мочи. У женщин цистит встречается чаще из-за анатомических особенностей, однако заболевание может возникать и у мужчин, и у детей.

Дарья Осипова

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