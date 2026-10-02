Уролог назвал гигиенический душ способом снизить риск цистита
Уролог и урогинеколог Нурахмед Караев посоветовал женщинам использовать гигиенический душ после посещения туалета. По его словам, такая привычка помогает сократить вероятность воспалений в урогенитальной зоне.
На своей странице в соцсети врач пояснил, что туалетная бумага не всегда очищает кожу полностью. Она способна переносить остатки загрязнений к наружным половым органам во время ходьбы и других движений.
Караев отметил, что попадание кишечной микрофлоры на вульву повышает риск рецидивов цистита, бактериального вагиноза, аэробного вагинита и кандидоза. Врач рекомендовал подмываться водой после дефекации вместо использования бумаги.
Цистит — это воспаление мочевого пузыря, которое чаще всего развивается из-за попадания бактерий в мочевыводящие пути. Наиболее распространённые симптомы — частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, жжение, дискомфорт или боль внизу живота, иногда изменение цвета и запаха мочи. У женщин цистит встречается чаще из-за анатомических особенностей, однако заболевание может возникать и у мужчин, и у детей.
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