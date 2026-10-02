Уролог назвал гигиенический душ способом снизить риск цистита

02 октября 2026, 09:02

Уролог Караев: Гигиенический душ снижает риск обострения цистита

Фото: iStock/Pavlo Tovtyn

Уролог и урогинеколог Нурахмед Караев посоветовал женщинам использовать гигиенический душ после посещения туалета. По его словам, такая привычка помогает сократить вероятность воспалений в урогенитальной зоне.