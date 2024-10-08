До США за кратчайшие сроки: чем уникальна гиперзвуковая ракета «Циркон», характеристики, возможности

В современном мире, где безопасность и обороноспособность страны становятся приоритетными задачами, Россия активно развивает свои военные технологии. Одним из самых обсуждаемых достижений в этой области является гиперзвуковая ракета «Циркон». В материале «Радио 1» мы подробно рассмотрим характеристики, возможности и особенности этой боеголовки.