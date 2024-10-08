До США за кратчайшие сроки: чем уникальна гиперзвуковая ракета «Циркон», характеристики, возможности

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В современном мире, где безопасность и обороноспособность страны становятся приоритетными задачами, Россия активно развивает свои военные технологии. Одним из самых обсуждаемых достижений в этой области является гиперзвуковая ракета «Циркон». В материале «Радио 1» мы подробно рассмотрим характеристики, возможности и особенности этой боеголовки.
Как создали ракету «Циркон»Создание гиперзвуковой ракеты «Циркон» стало результатом многолетних исследований и разработок в области военных технологий.
Её создала российская компания «НПО машиностроения» для поражения крупных морских целей, таких как авианосцы, которые оснащены мощной противовоздушной и противоракетной защитой.
Кроме того, «Циркон» может атаковать наземные объекты в зонах с ограниченным доступом, где манёвры затруднены из-за большого количества средств противовоздушной и противоракетной обороны.
В течение долгого времени «Циркон» был одним из наиболее засекреченных проектов российского оборонного сектора. Первые упоминания о разработке и испытаниях гиперзвуковых ракет в России появились в 2016 году, но активное обсуждение уникального оружия началось лишь несколько лет спустя. Это произошло после выступления президента Владимира Путина перед Федеральным собранием в 2019 году.
В период с 2019 по 2020 год специалисты активно проводили испытания «Циркона». А в октябре 2020 года ракета была впервые испытана в полном комплекте. До этого момента тестировались только отдельные компоненты и узлы.
Характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон»Гиперзвуковая ракета «Циркон» обладает рядом уникальных характеристик, которые делают её одной из самых мощных и опасных в мире.
Вот некоторые из них:
- дальность полёта этой ракеты составляет от 450 до более чем 1000 километров и даже 1500 километров;
- скорость превышает 9 скоростей звука (около 11 000 километров в час);
- длина ракеты составляет примерно 9 метров.
- масса боеголовки от 300 до 400 килограммов;
- боевая часть ракеты фугасная, но предусмотрена возможность использования ядерной боеголовки. Ракета может поражать как морские, так и наземные цели. Запускать её можно с кораблей и подводных лодок.
- система управления, состоящая из инерциальной навигационной системы (ИНС);
- активная радиолокационной головки самонаведения (АРЛГСН).
Фото: РИА Новости
Как работает ракета «Циркон»Запуск ракеты происходит с корабля или подводной лодки, а затем следует полёт на маршевом участке на высоте от 30 до 40 километров, где сопротивление воздуха минимально. Это существенно увеличивает дальность и скорость ракеты.
После достижения максимальной высоты и скорости благодаря работе двигателя начинается терминальный этап полёта, на котором скорость уменьшается из-за усиления сопротивления воздуха и снижения высоты.
Ракета «Циркон» предназначена для поражения надводных кораблей противника разных классов и наземных военных объектов в зоне досягаемости. Её высокая скорость (до 11 025 километров в час) делает её трудной мишенью для современных систем противоракетной обороны.
Почему ракета «Циркон» так опаснаРакета «Циркон» — это грозное оружие, способное быстро и эффективно поражать цели на значительных расстояниях. Высокая скорость и манёвренность делают её опасным и неуязвимым противником для кораблей и других объектов неприятеля.
Фото: РИА Новости
Иностранные аналоги «Циркона»На данный момент не существует прямых аналогов гиперзвуковой ракеты «Циркон». Однако некоторые страны активно работают над созданием собственных гиперзвуковых ракет.
Например, Китай уже проводит испытания гиперзвуковой ракеты с дальностью полёта до восьми тысяч километров, способной нести ядерные боеголовки.
Время долёта ракеты «Циркон» до СШАВремя долёта гиперзвуковой ракеты «Циркон» до территории США зависит от расстояния между точками запуска и цели. Однако даже при максимальном расстоянии, ракета способна достичь цели в кратчайшие сроки, которые могут достигать и нескольких минут, что делает оружие мощным средством защиты и обеспечения безопасности страны.
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