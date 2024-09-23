В Кремле не стали комментировать испытания баллистической ракеты «Сармат»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос журналистов об инциденте с испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Информация о якобы неудачных испытаниях российской баллистической ракеты появилась в западных СМИ, которые ссылались на спутниковые снимки с полигона на территории РФ.
Ракетный комплекс шахтного базирования МБР «Сармат» прошел первые успешные испытания 20 апреля 2022 года во время пуска с космодрома Плесецк. После система вышла в серийное производство и заступила на боевое дежурство в 2023 году.
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Лия Мурадьян