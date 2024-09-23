В Кремле не стали комментировать испытания баллистической ракеты «Сармат»

Катки с искусственным льдом, расположенные в парках и других общественных пространствах Московской области, должны быть готовы к открытию до 1 декабря, об этом сообщил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.