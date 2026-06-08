Россиян предупредили о повышенном риске разрушения шин в жару
Физик Зенченко: В летнюю жару риск разрушения шины увеличивается
В жаркую погоду автомобильные шины подвергаются серьёзной нагрузке, и риск их разрушения возрастает. Об этом предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.
При нагреве воздуха внутри колеса с 20 до 50 градусов Цельсия давление может увеличиться примерно на десять процентов по абсолютной шкале. Ничего страшного в этом нет. Современные шины способны выдерживать подобный нагрев и сохранять целостность, если давление изначально не расходилось с рекомендованным. Однако проблема возникает при сочетании ряда неблагоприятных факторов.
Россиян предупредили о главных пищевых нарушениях в летних кафе
Главные из них — неправильное давление, дефекты шин, высокая скорость движения авто и перегруз машины. Так, например, когда шина перекачана, она плохо смягчает толчки от неровностей и легче повреждается при попадании в выбоину или на острый объект. Недокачанная — сильнее деформируется, быстрее нагревается от внутреннего трения и может лопнуть из-за перегрева.
Чтобы избежать неприятных инцидентов, физик советует проверять давление только на холодных шинах. Делать это следует до начала движения или после длительной стоянки. Более того, не стоит снижать давление «с запасом на жару». Нормы всегда указывают для холодных шин, они уже учитывают последующий нагрев.
«Эти значения обычно можно найти на табличке в проёме водительской двери, на стойке кузова, в лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации автомобиля», — уточнил в разговоре с RT Зенченко.