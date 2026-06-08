Россиян предупредили о повышенном риске разрушения шин в жару

08 июня 2026, 05:43

Физик Зенченко: В летнюю жару риск разрушения шины увеличивается

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

В жаркую погоду автомобильные шины подвергаются серьёзной нагрузке, и риск их разрушения возрастает. Об этом предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.





При нагреве воздуха внутри колеса с 20 до 50 градусов Цельсия давление может увеличиться примерно на десять процентов по абсолютной шкале. Ничего страшного в этом нет. Современные шины способны выдерживать подобный нагрев и сохранять целостность, если давление изначально не расходилось с рекомендованным. Однако проблема возникает при сочетании ряда неблагоприятных факторов.





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«Эти значения обычно можно найти на табличке в проёме водительской двери, на стойке кузова, в лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации автомобиля», — уточнил в разговоре с RT Зенченко.