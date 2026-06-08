У жителя Приморья после операции выросла грыжа размером с футбольный мяч
У жителя Приморья после операции выросла грыжа размером с футбольный мяч. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на Министерство здравоохранения Приморского края.
Мужчина ранее перенёс хирургическое лечение рака мочевого пузыря, так как терапия не помогала. Спустя время внизу живота у него образовалось гигантское выпячивание диаметром более 20 сантиметров — грыжа в области послеоперационного рубца. Чтобы устранить её, врачи провели еще одну операцию, которая длилась больше трёх часов.
Хирурги отделили грыжу от окружающих тканей, не повредив мочеточники и уростому, восстановили переднюю брюшную стенку и установили эндопротез, чтобы снизить риск рецидива. Также они удалили избыток тканей, образовавшийся из-за длительного растяжения. Операция прошла успешно, осложнений не зафиксировали. Сейчас пациента уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.
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