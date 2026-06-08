08 июня 2026, 04:34

В Приморье врачи удалили пациенту грыжу величиной с футбольный мяч

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

У жителя Приморья после операции выросла грыжа размером с футбольный мяч. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на Министерство здравоохранения Приморского края.