Из рассекреченных документов времён ВОВ появились шокирующие данные

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Минобороны РФ передало в Музей Победы рассекреченные документы советской военной разведки, в которых говорится, что Адольф Гитлер собирался одержать победу над СССР всего за три недели, также в его планах было пленение Иосифа Сталина, пишет РИА Новости.
Посетители Музея Победы смогут увидеть доклады руководителей военной разведки, а также документы о подготовке Германии к нападению на СССР. Кроме того, в распоряжении музея оказались разведсводки о международной ситуации и положении на фронте, личные дела, фотографии и вещи выдающихся разведчиков.
В одном расшифрованном донесении на имя начальника разведывательного управления Генштаба Красной армии есть информация, что немецкое командование собиралось всего за три недели после начала Великой Отечественной войны одержать победу над СССР. Кроме того, планировалось взять в плен Иосифа Сталина и вместе с ним советское правительство. Предполагалось, что в этом помогут сообщники в СССР. Полностью закончить войну планировалось на восточном фронте в августе. В сентябре Германия собиралась вторгнуться в Англию.
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