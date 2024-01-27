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Минобороны рассекретило документы ко дню снятия блокады Ленинграда

МО опубликовало рассекреченные документы к 80-летию освобождения Ленинграда
27 января 2024, 01:04
Фото: istockphoto/mundam

Фото: istockphoto/mundam

В честь годовщины снятия блокады Ленинграда 27 января на сайте Минобороны России появился специальный раздел под названием «Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон». В этом мультимедийном разделе представлены рассекреченные документы, касающиеся ополченцев города, который в течение 872 дней сопротивлялся фашистам при катастрофическом дефиците продовольствия.
Документы из Центрального архива Минобороны позволяют ознакомиться с историческими формулярами и журналами боевых действий военных дивизий, состоящих из ополченцев. Также представлены имена и подвиги героев, в честь которых названы улицы города.

Согласно данным раздела, в начале войны тысячи ленинградцев добровольцами приходили к военкоматам, и в июне-сентябре 1941 года в городе формировались добровольческие подразделения и части. К сентябрю 1941 года около 135 тысяч ленинградцев встали в строй формированных добровольческих дивизий и батальонов, которые затем были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии.


Раздел также раскрывает исторические архивные материалы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО. Представлены документы по стратегической операции «Искра», которая стала переломным моментом в битве за Ленинград, где советские войска прорвали блокаду.

Кроме того, в преддверии 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге открылась экспозиция Музея блокадной медицины, посвященная героическим подвигам медиков, оказывавших медицинскую помощь во время блокады Ленинграда в 1941–1944 годах.

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Путин призвал министров поддерживать участников СВО
Путин призвал Минфин поддерживать участников СВО
27 января 2024, 00:23

Президент России Владимир Путин призвал министров оказывать поддержку бойцам, участвующим в спецоперации на Украине, передает РИА Новости.
В ходе совещания по развитию Санкт-Петербурга глава государства отметил необходимость избегать начисления процентов по кредитам для возвращающихся с самозащиты от спецназа, чьи долги «накапливались» в период кредитных каникул в связи с их участием в боевых действиях.

«С точки зрения финансовой логики, возможно, это правильно... Но здесь особая ситуация. Ребята отправляются на фронт, рискуют своей жизнью, здоровьем, а некоторые даже не возвращаются... В данном случае должна действовать иная логика, логика поддержки людей, которые ставят свою жизнь на кон в интересах Родины», — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая, по словам президента, разделяет это мнение.

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#путин
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Генконструктор Леонов охарактеризовал новую российскую ракету «Циркон»
Конструктор Леонов не назвал точной даты принятия на вооружение ракеты «Циркон»
27 января 2024, 00:07

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» требуют некоторого времени эксплуатации перед тем, как они будут полностью приняты на вооружение министерством обороны РФ. Необходимо довести некоторые параметры до абсолютно точных показателей.
Об этом сообщил журналистам генеральный директор научно-производственного объединения машиностроения, входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», Александр Леонов. Он также является и генеральным конструктором предприятия, поэтому как никто другой разбирается в технических характеристиках новой модели сверхзвукового снаряда и в том, что ещё в нём требует доработки либо усовершенствования.

Учёный и администратор напомнил, что испытания «Цирконов» были впервые проведены с использованием ракетного фрегата «Адмирал Горшков». Теперь этот корабль полностью оснащён новыми гиперзвуковыми ракетами. Далее «Циркон» поступит на вооружение всех фрегатов серии 22350, подводных лодок серии 885М «Ясень-М», а также ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который в настоящее время модернизируют. Однако Леонов отметил, что ввод в полную эксплуатацию таких сложных и мощных ракет, как «Циркон», процесс отнюдь не мгновенный.

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#ракета
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Путин высказался о чудиках, обнажающих гениталии
Путин: элита страны не должна формироваться из обнажающих гениталии чудиков
26 января 2024, 23:55

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что будущую элиту страны следует формировать из студентов, которые прервали обучение ради участия в спецоперации на Украине. По его словам, именно эти люди способны брать на себя ответственность за будущее России, передает РИА Новости.
«Я сегодня общался со студентами, которые решили прервать обучение и присоединиться к армии. Именно из таких людей мы должны формировать будущую элиту страны. Настоящая элита — это те, кто готов бороться за Родину», — подчеркнул Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга.
Президент высказал свое недовольство по поводу тех, кто «гениталии обнажает или заднее место показывает», назвав таких людей «чудиками». Он подчеркнул, что такие индивиды тоже могут быть нужны, но настоящую элиту следует формировать из тех, кто готов защищать страну и принимать на себя ответственность.

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#путин
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Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай
Рэпер Моргенштерн* сообщил, что ему без объяснения причин закрыл въезд в Дубай
26 января 2024, 23:14

Фото: istockphoto/JandaliPhoto

Рэперу Алишеру Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай. Об этом артист сообщил на своем YouTube-канале. Он уточнил, что не обладает резидентством в ОАЭ, куда он переехал после отъезда из России, поэтому каждый раз приезжал в страну в статусе туриста.
«Когда у меня закончились дни, и я должен был продлить визу (туристическую, — ред.), мне отказали», — рассказал Моргенштерн*.
При этом музыкант не получил официальной информации о причинах запрета на въезд. Он выразил предположение, что это дел рук его недоброжелателей.

Рэпер подчеркнул, что прошел уже месяц с момента отказа во въезде. В настоящее время он временно находится на Бали.

Напомним, что Моргенштерн* был признан иностранным агентом в мае 2022 года и попытался оспорить это решение Минюста, однако не добился успеха.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#музыкант
#моргенштерн
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Минюст РФ признал иноагентами блогера Потапенко* и журналиста Трудолюбова*
26 января 2024, 22:12

Фото: istock / vladj55

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов блогера Дмитрия Потапенко* и журналиста Максима Трудолюбова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Потапенко* участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов для неограниченного круга лиц. Трудолюбов*, по данным Минюста, работал с нежелательными организациями и выступал против СВО.

В списке также оказался проект «Вот так»*, распространявший недостоверные сведенья о решениях, которые принимают органы власти. Отмечается, что учредителем проекта является зарубежная медиакорпорация.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина**. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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* Признан иноагентом в РФ
** Признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов
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#рф
#иностранный агент
#минюст рф
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В России изменены правила оказания услуг телефонной связи
Правительство утвердило новые правила оказания услуг связи с 1 сентября
26 января 2024, 21:48

Фото: istock / gorodenkoff

Правительство утвердило измененные правила предоставления услуг мобильной связи, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать 6 лет. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС. Правила размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь абоненты смогут менять оператора связи, сохраняя номер. Для этого нужно подать заявление не перенос. Отмечается, что оно должно быть подтверждено электронной подписью. Абонент также сможет самостоятельно определить время начала действия нового оператора.

Также с 1 сентября мобильные операторы смогут расторгнуть договор с клиентом, если он не пользуется связью 90 дней.

В обновленных правилах также подробно указывается, как операторы должны оповещать абонентов о тарифах на услуги связи, зоне покрытия сети.

Ранее Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в ЭКСПО-2025. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#правила
#михаил мишустин
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МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*
26 января 2024, 20:12

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Информация следует из базы ведомства.
Сообщается, что писателя разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Дополнительные пояснения по статье не указываются. На данный момент Акунин* проживает за пределами российской территории.

Напомним, недавно Минюст РФ внёс писателя Бориса Акунина* в реестр иностранных агентов. Писатель множество раз выступал с критикой решения российских властей о начале специальной военной операции на Украине. Примечательно, что Акунин* также распространял ложную информацию, которая направлена на формирование негативного образа РФ.

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Писателя Бориса Акунина* внести в реестр иноагентов

Названа причина внесения Акунина* в перечень экстремистов

*признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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#минюст рф
#иностранный агент
#мвд
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Мособлдума может ввести ответственность за отказ от регистрации домашних собак
26 января 2024, 20:04

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области могут ввести ответственность за нарушение регионального законодательства об обязательной регистрации домашних животных. Вопрос планируют обсудить в Мособлдуме в январе – марте этого года, сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
«Комитет в текущем квартале планирует провести расширенное заседание с участием Минсельхозпрода Московской области. Планируем обсудить внесение изменений в региональное законодательство и ввести ответственность за несоблюдение норм действующего закона об обязательной регистрации домашних животных», – сказал депутат Агентству городских новостей «Москва».
По мнению Керселяна, стимулировать владельцев домашних животных регистрировать питомцев можно с помощью пропаганды в соцсетях и СМИ.
«Нужно рассказывать гражданам о процедуре регистрации, как это происходит, а также о стоимости», – пояснил парламентарий.
Закон об обязательной регистрации домашних животных вступил в силу в Подмосковье 1 сентября прошлого года. Согласно документу, питомцам необходимо присваивать буквенно-цифровые идентификационные номера. А данные о животном и его владельце вносятся в государственную информационную систему в области ветеринарии Московской области.

Пока в Подмосковье обязательна только регистрация собак. Других животных можно регистрировать по желанию хозяев.

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#собаки
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#закон
#подмосковье
#московская область
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МВД РФ предлагает ужесточить наказание за скрытие госномеров на авто
В МВД предложили лишать водителей прав за езду без номеров
26 января 2024, 20:00

Фото: istock / SergeiGorin

МВД России выдвинуло предложение по внесению изменений в законодательство, согласно которым граждан нужно лишать водительских прав за применения устройств для скрытия госномера автомобиля. Об этом сообщает на портале «МВД Медиа».

Нововведения, предложенные в документе, сейчас проходят процедуру общественного обсуждения.

«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть», — говорится в сообщении.
В законопроекте за использование подобных устройств предлагают лишать водительских прав на срок от года до полутора лет.

Ранее инспекторы ГИБДД рассказали, какие машины редко останавливают для проверки. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#водительские права
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