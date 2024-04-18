Рассекречены документы, как «Смерш» сорвал мятеж бандеровцев в Красной армии

Фото: istock / irene_rebrova
Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, которые планировали совершить украинские националисты, проникшие в Красную армию. Рассекреченный документ показала ФСБ России в честь 81-й годовщины создания «Смерш».
В рассекреченной докладной записке заместителя начальника «Смерш» Николая Селивановского, которая адресована Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову сообщается об успешном противодействии попытке мятежа силами «Организации украинских националистов»* (ОУН) и «Украинской повстанческая армия»* (УПА).
Националисты, мобилизованные для диверсий в Красной армии после освобождения Украины от нацистской оккупации, намеревались вооружиться, убить офицеров и присоединиться к повстанцам в лесах.
Суммарно за период с 1 апреля по 25 августа 1944 органы «Смерш» арестовали 6 625 человек на западе Украины. Их них 4 200 являлись членами ОУН* и УПА*.
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США
Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС
Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ
Националисты, мобилизованные для диверсий в Красной армии после освобождения Украины от нацистской оккупации, намеревались вооружиться, убить офицеров и присоединиться к повстанцам в лесах.
Суммарно за период с 1 апреля по 25 августа 1944 органы «Смерш» арестовали 6 625 человек на западе Украины. Их них 4 200 являлись членами ОУН* и УПА*.
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США
Алина Юрчак