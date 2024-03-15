В сеть попали секретные документы ВСУ об уничтожении танков Abrams

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Украинские хакеры из группы «Берегини» в Телеграм-канале обнародовали документы ВСУ о потерях танков Abrams.
«Сегодня мы вам расскажем о хваленых «Абрамсах», час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — сказано в публикации.В документах указано, что один из танков Abrams (заводской номер UKR002) был «безвозвратно потерян». Также опубликован рапорт о танк под номером UKR006. В документах указано, что Abrams оставил экипажем.
До этого стало известно о прописке офицеров СБУ в мариупольском приюте для бомжей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак