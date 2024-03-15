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В сеть попали секретные документы ВСУ об уничтожении танков Abrams

Хакеры из группы Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
15 марта 2024, 16:27
Фото: istock / dr_evil

Фото: istock / dr_evil

Украинские хакеры из группы «Берегини» в Телеграм-канале обнародовали документы ВСУ о потерях танков Abrams.

«Сегодня мы вам расскажем о хваленых «Абрамсах», час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — сказано в публикации.
В документах указано, что один из танков Abrams (заводской номер UKR002) был «безвозвратно потерян». Также опубликован рапорт о танк под номером UKR006. В документах указано, что Abrams оставил экипажем.


Хакеры также напомнили, что украинская армия за несколько дней лишилась двух танков и машины разграждения. Еще один танк был поврежден, однако Минобороны Украины отказалось признавать случившееся.

До этого стало известно о прописке офицеров СБУ в мариупольском приюте для бомжей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#танк
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Чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ
Чешский генерал Пелз: Россия сокрушает Украину промышленностью и логистикой
15 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/ffikretow

Экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить. Об этом сообщает Radio Universum.
По словам Пелза, европейские страны посылают Украине денежные средства, однако «часть из них куда-то исчезает, а другая вообще не доходит до Киева». При этом агония продолжается.

Бывший глава разведки утверждает, что все указывает на то, что Россия выйдет победителем в этом противостоянии, поскольку Запад не способен угнаться за темпами роста российского военного производства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины.

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#украина
#всу
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Украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области
15 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска нанесли удары по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и Брилевке Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщила региональная избирком.
Отмечается, что при ударе по Каховке никто не пострадал. А вот в результате обстрела участка в Брилевке есть несколько раненных, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.

Избирателей оперативно вывели из обстреливаемых зданий сотрудники УИКов.

Также сообщается, что в Складовске в мусорное ведро около избирательного участка неизвестные заложили самодельную взрывчатку. После её детонации никто не пострадал.

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#избирком
#херсонская область
#обстрел
#всу
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В попытке прорыва диверсантов в Россию участвовали иностранные наёмники
15 марта 2024, 15:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Среди диверсантов, которые днём ранее пытались прорваться в Россию из Украины, были иностранные наёмники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в районе 16:30 мск украинская диверсионная группа боевиков из сил специальных операций и иностранных наёмников на двух вертолётах Ми-8 высадила десант до 30 человек на украинской территории в километре от госграницы с Россией.

После этого диверсанты пошли в сторону села Козинка Белгородской области и зашли в несколько домов. Затем они двинулись дальше, где были замечены российскими военными и сотрудниками пограничных органов ФСБ.

По украинским диверсантам были нанесены удары артиллерией, авиацией и управляемыми авиабомбами. Потери ВСУ составили 50 человек.

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#минобороны рф
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#россия
#украина
#военные
#всу
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Смесь тубдиспансера и СИЗО: журналист рассказал о военных учебных центрах на Украине
Журналист Асеев назвал украинские учебные центры смесью СИЗО и тубдиспансера
15 марта 2024, 15:01

Фото: iStock/Jakub Laichter

Военные учебные центры для мобилизованных и добровольцев на Украине больше напоминают колонии для заключённых. Об этом рассказал вступивший в ВСУ украинский журналист Станислав Асеев, чьи слова приводит издание «Страна.ua».
Он сообщил, что группу новобранцев, в составе которой был и он, привезли в военный учебный центр. Обстановка в нём, по словам журналиста, больше напоминала СИЗО и тубдиспансер. На стенах были плесень и грибок, в помещениях высокая влажность и большое количество больных.

Асеев подчеркнул, что курсанты, проходящие обучение в таких условиях, шутят, что при встрече с российскими бойцами они начнут громко кашлять и швырять в них дрова, поскольку больше ничего не могут и не имеют оружия.

Ранее командир разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» сообщил, что только 20% украинцев от количества, которое собираются мобилизовать, реально имеют мотивацию на несение службы.

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#всу
#украина
#обучение
#военные
#мобилизация
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Ещё 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
МО РФ: Ещё 10 снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
15 марта 2024, 13:29

Фото: iStock/SergeyKlopotov

В Белгородской области система противовоздушной обороны уничтожила еще 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - говорится в сообщении российского Минобороны.

Таким образом, система ПВО уничтожила 10 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Напомним, 15 марта, около 08:15 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны также уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire. В Минобороны подчеркнули, что вражеские снаряды были ликвидированы в воздухе.

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#минобороны
#пво
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Франция готова повысить степень своей вовлеченности в конфликт на Украине
Песков: Франция втянута в конфликт на Украине и не прочь повысить вовлеченность
15 марта 2024, 13:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам на брифинге.
Песков отметил, факт того, что Россия противник для Франции, является очевидным. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Франция уже втянута в украинское противостояние.

Напомним, ранее французский лидер Макрон выступил с заявлением, что поражение Украины в конфликте не принесет мира, а Париж будет готов принять все необходимые меры, чтобы не допустить победы РФ, которая считается противником.

При этом, по словам Макрона, у страны «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.

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#россия
#франция
#страны
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#макрон
#песков
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Артиллеристы ВС РФ наносят удары по ВСУ в районе Соледара — видео
Минобороны РФ: Артиллерия прокладывает путь штурмовикам в районе Соледара
15 марта 2024, 12:41

Фото: iStock/aapsky

Российские артиллеристы прокладывают пути для штурмовых бригад севернее Соледара на Артёмовском направлении, нанося удары по скоплению живой силы ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ нанесли удары по местам скопления живой силы ВСУ севернее Соледара.

«Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 облегчили боевую работу штурмовым группам «крылатой пехоты», которые зашли на опорный пункт», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российские войска имеют явное преимущество в артиллерии, и противник не в состоянии нанести достаточное количество контратак.

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14 марта ВС РФ с пограничниками ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ возле Козинки

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#вдв
#всу
#вс рф
#минобороны рф
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14 марта ВС РФ с пограничниками ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ возле Козинки
15 марта 2024, 11:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

14 марта бойцы ВС РФ, действуя совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться в Белгородскую область в районе приграничного села Козинка. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинская ДРГ в 16.30 в составе 30 человек высадилась из двух вертолетах Ми-8 примерно в километре от российской границы. После чего диверсанты выдвинулись к селу Козинка и сумела зайти в несколько домов на его окраине. Далее они были обнаружены и остановлены.

«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Понеся большие потери, диверсанты отступили на территорию Украины. Однако также были уничтожены. После чего еще одна группа боевиков выдвинулась для эвакуации убиты и раненых. Она была ликвидирована огнем РСЗО «Торнадо». Таким образом потери противника составили более 50 человек.

Всего с 12 по 14 марта при попытках прорваться на территории России было ликвидировано более 1,5 тысяч боевиков. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

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Российский боец броском гранаты поразил группу диверсантов и попал на видео
15 марта 2024, 11:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов и вернулся победителем. Видео произошедшего на границе Белгородской области опубликовано военкором Евгением Поддубным в Telegram-канале.

Кадры демонстрируют, как российский военный во весь рост приближается к занятому противником окопу. Боец бросает гранату в укрытие и убегает, после чего боеприпас детонирует.

В результате взрыва несколько украинских солдат погибли и получили ранения. По словам военкора, это способствовало полному уничтожению вражеской группы.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины.

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