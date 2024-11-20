Гладков: Белгородская область готовится к тяжелой зиме без газа и света

Вячеслав Гладков (фото: kremlin.ru)
Белгородская область готовится к тяжелой зиме, в том числе к возможному отключению света и газа в некоторых населенных пунктах. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции, сообщает РБК. По его словам, власти заготовили на этот случай дрова, буржуйки и закупили генераторы.
«Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. <...> Когда не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы», — отметил он.Глава региона также добавил, что региональные власти закупили машины, средства РЭБ, детекторы и квадроциклы, отметив, что стопроцентных прогнозов у него нет, но «мы готовы к различным сценариям».
«У нас достаточно большой инструментарий, который нам позволит оперативно отреагировать на любую ситуацию», — сказал Гладков.Он также рассказал, что в приграничных районах устанавливают системы резервной генерации энергии еще с 2022 года, благодаря чему удалось избежать масштабных отключений при атаках ВСУ.
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