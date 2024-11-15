Число пострадавших от атаки ВСУ на Белгород выросло

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Число пострадавших после воздушной атаки на Белгород достигло двух человек, новому пострадавшему была оперативно оказана помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Мужчина с осколочным ранением грудной клетки обратился в городскую больницу №2 и получил необходимую помощь. От госпитализации он отказался, решив продолжить лечение амбулаторно.
Ранее Гладков информировал, что системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей. Женщина с контузией и баротравмой была госпитализирована.
По уточнённым данным, в результате атаки выбиты окна в 21 квартире 9-ти МКД и в четырех частных домах. В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, посечён навес в одном объекте. Также зафиксированы повреждения в 25 автомобилях.
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Ранее Гладков информировал, что системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей. Женщина с контузией и баротравмой была госпитализирована.
По уточнённым данным, в результате атаки выбиты окна в 21 квартире 9-ти МКД и в четырех частных домах. В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, посечён навес в одном объекте. Также зафиксированы повреждения в 25 автомобилях.
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Мария Моисеева