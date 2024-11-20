Шебекино подверглось обстрелу, пострадал мужчина

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки ранен мирный житель. Об этом Губернатор написал в своем Telegram-канале.
Мужчина получил травму лица, но от госпитализации отказался после оказания помощи врачами скорой.
По предварительным данным, повреждены два частных дома, в которых выбиты окна, а также линия электропередачи. Из-за этого временно без света остались жители трех улиц.
Оперативные службы планируют устранить последствия обстрела в светлое время суток. Информация о разрушениях уточняется.
Ранее Вячеслав Гладков передавал, что дроны боевиков ВСУ нанесли удар по четырехквартирному дому и предприятию в белгородском Шебекино.
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По предварительным данным, повреждены два частных дома, в которых выбиты окна, а также линия электропередачи. Из-за этого временно без света остались жители трех улиц.
Оперативные службы планируют устранить последствия обстрела в светлое время суток. Информация о разрушениях уточняется.
Ранее Вячеслав Гладков передавал, что дроны боевиков ВСУ нанесли удар по четырехквартирному дому и предприятию в белгородском Шебекино.
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Мария Моисеева