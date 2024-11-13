Украинские БПЛА атаковали Шебекино и Октябрьский в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаках ВСУ на город Шебекино и поселок Октябрьский.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В результате обстрела в Шебекино загорелась надворная постройка на территории частного домовладения; пожар был ликвидирован. Также поврежден фасад другого дома, выбиты окна.
В поселке Октябрьский атака дрона привела к возгоранию крыши частного дома, которое также удалось потушить. Гладков добавил, что уточняется информация о последствиях инцидентов.
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В результате обстрела в Шебекино загорелась надворная постройка на территории частного домовладения; пожар был ликвидирован. Также поврежден фасад другого дома, выбиты окна.
В поселке Октябрьский атака дрона привела к возгоранию крыши частного дома, которое также удалось потушить. Гладков добавил, что уточняется информация о последствиях инцидентов.
«Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — подытожил Гладков.Ранее он сообщил, что российские военные сбили девять дронов над Белгородской областью, а Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках в Брянской и Курской областях.
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Мария Моисеева