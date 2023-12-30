Гладков отменил все массовые мероприятия в Белгороде и его окрестностях

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В субботу украинские военные произвели массированные удары по Белгороду. В результате этого террористического акта погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения разной степени тяжести. В Минобороны РФ причиной такого шага ВСУ назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений на линии фронта, а также спровоцировать ВС РФ к совершению подобных действий.
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Анастасия Чинкова