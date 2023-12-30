Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Белгороде

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Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу теракта в Белгороде. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В субботу ВСУ нанесли массированные удары по центру Белгорода, о чём сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По сообщениям МЧС РФ в результате атаки погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения разной степени тяжести. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, об убийстве и умышленном повреждении и уничтожении имущества.
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Анастасия Чинкова