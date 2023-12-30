Воробьёв выразил соболезнования семьям жертв обстрела ВСУ в Белгороде

Фото: сайт Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования жителям Белгорода, которых коснулись обстрелы ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Подмосковье готово поддержать всех жителей города, которые нуждаются в помощи.
Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ, которая поможет в оказании помощи пострадавшим.
По последним данным МЧС России при обстрелах в Белгороде погибли 10 человек, ещё 45 получили ранения.
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Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ, которая поможет в оказании помощи пострадавшим.
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Анастасия Чинкова