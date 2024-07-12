Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке в шебекино

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил детскую областную клиническую больницу, чтобы навестить четырех детей, которые вчера попали под обстрел ВСУ в Шебекино. По его словам, состояние и степень ранений у всех разные.
«Самого юного, мальчика 8 лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. У него слепое осколочное ранение позвоночника — операцию такого уровня лучше проводить в федеральном медицинском учреждении», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Еще одного 13-летнего пострадавшего со множественными осколочными ранениями уже перевели из реанимации в травматологическое отделение. Сейчас состояние подростка стабильное. Другой пострадавший с ранением грудной клетки находится в реанимации после проведенной операции.
Остальные мальчики находятся в состоянии средней степени тяжести, они размещены в палатах, к некоторым из них пришли родители.
Гладков уточнил, что все лекарственные препараты в больнице есть.
Состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное. Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки сейчас находится в реанимации после проведенной операции.
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Элина Позднякова