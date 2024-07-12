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Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке в шебекино

Гладков: состояние пострадавших при атаке дрона в Шебекино детей разное
12 июля 2024, 15:51
Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил детскую областную клиническую больницу, чтобы навестить четырех детей, которые вчера попали под обстрел ВСУ в Шебекино. По его словам, состояние и степень ранений у всех разные.
«Самого юного, мальчика 8 лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. У него слепое осколочное ранение позвоночника — операцию такого уровня лучше проводить в федеральном медицинском учреждении», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Еще одного 13-летнего пострадавшего со множественными осколочными ранениями уже перевели из реанимации в травматологическое отделение. Сейчас состояние подростка стабильное. Другой пострадавший с ранением грудной клетки находится в реанимации после проведенной операции.



Остальные мальчики находятся в состоянии средней степени тяжести, они размещены в палатах, к некоторым из них пришли родители.
Гладков уточнил, что все лекарственные препараты в больнице есть.

Состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное. Еще один парень, постарше, с ранением грудной клетки сейчас находится в реанимации после проведенной операции.

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Минздрав: врачи делают все возможное для спасения пострадавших в Шебекино
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#ранение
В Кузбассе наступила зима
12 июля 2024, 15:50

Фото: iStock/Koldunov

Жители Кузбасса поделились кадрами, где посредине лета в регионе выпал снег.
Как передаёт «Сiбдепо» специалисты кемеровского гидрометцентра заявили о том, что снег в июле даже для горной местности Шерегеша является редкостью.

А глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил о том, что в предстоящие выходные погода в столице практически не изменится, однако во второй половине дня в Московском регионе возможны дожди и грозы.

«Без осадков, температура доберётся до 30°С. В воскресенье уже в Москве и Подмосковье больше облаков. Температура за счёт этого уже 25-27 °С, а не 30 °С. Во второй половине дня не скажу, что повсеместно, но очень вероятны локальные и кратковременные дожди и грозы», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.

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Подмосковье заняло второе место в России по результатам ЕГЭ
12 июля 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Московская область заняла второе место по итогам сдачи выпускниками Единого госэкзамена. Результаты исследования представило ТАСС.
«100 баллов при сдаче трёх предметов на ЕГЭ набрал 41 выпускник. Более трети 300-балльников – 14 человек – являются выпускниками из Москвы. На втором месте – Подмосковье с четырьмя выпускниками. Помимо этого, 300 баллов получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, Татарстана, Тульской, Тюменской и Нижегородской областей. Среди 300-балльников есть и выпускник из ДНР», – говорится в сообщении.
По числу 200-балльников также лидируют Москва (168 школьников) и Московская область (62). Более 20 выпускников набрали по 100 баллов при сдаче двух предметов в Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что более 700 школьников из Московской области сумели сдать ЕГЭ на 100 баллов. А учитель из Долгопрудного установил личный рекорд: 13 его учеников добились на испытаниях самой высокой оценки.

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#экзамены
#подмосковье
#московская область
#школы
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В Кашире и Одинцове пресекли попытки незаконно слить жидкие отходы
12 июля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Две попытки нелегально избавиться от жидких отходов пресекли инспекторы экологического надзора Московской области в ходе контрольных мероприятий, один случай произошёл в Одинцовском городском округе, второй — в Кашире, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В Одинцове была остановлена попытка слить жидкие коммунальные отходы через незаконную врезку в канализационный коллектор. А в Кашире нарушители попытались сбросить иловый остаток с очистных сооружений рядом с садоводческим товариществом «Малеево», вместо того чтобы отправить отходы на утилизацию», — пояснил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Три автомобиля, которые использовали нарушители правил обращения с отходами, задержали сотрудники полиции. Злоумышленников привлекут к административной ответственности.

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В сквере села Узуново проведут благоустройство и обновят памятник
12 июля 2024, 15:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

В сквере в селе Узуново приступили к работам по обновлению. Проект победил во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в 2024 году, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серебряные Пруды.
За проект проголосовали более 2,2 тыс. жителей муниципалитета. Согласно плану, в сквере установят малые архитектурные формы, современное освещение, отремонтируют покрытие пешеходных дорожек, проведут озеленение. Кроме того, там установят новый памятник воинам- землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«В следующем году мы будем отмечать 80-летие Победы. Многие памятники, посвящённые этому событию, сильно изношены. Поэтому в голосование мы уже который год включаем общественные пространства, где есть такие памятники. В этом году победителем стала центральная площадь в деревне Шеметово, где тоже установлен памятник воинам. Серебряные Пруды являются родиной великого маршала Василия Ивановича Чуйкова, имя которого вписано в историю этой войны», – рассказала замглавы округа Светлана Севостьянова.
Конструкция памятника будет схожа с прототипом. Его высота составит 7 м. Основу из металлокаркаса облицуют алюминиевыми композитными панелями, на фасаде стелы разместят объёмные элементы.

Сквер расположен в центре микрорайона Северный села Узуново и занимает более 15 тыс. кв. м. Это место отдыха и прогулок, а также транзитная зона для прохода к детсадам, школе и железнодорожной станции.

Обустройство будет проходить по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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#подмосковье
#московская область
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Кинолог рассказал, как не допустить конфликт между двумя питомцами в одном доме
Кинолог Голубев: хозяин должен установить общие правила для всех питомцев
12 июля 2024, 15:14

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Если у вас две и более собаки, то процесс их обучения и взаимодействия между собой может усложниться из-за разности характеров и способностей воспринимать и выполнять команды хозяина. В этой ситуации грамотный подход собаковода – это гарант спокойной жизни с питомцами.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что любому хозяину важно понимать и принимать характеров питомцев.

«Нужно уметь найти такой подход, который обеспечит вам спокойную бесконфликтную жизнь. Хозяину нужно правильно знакомить «старого» и «нового» питомца, сразу вводить правила в доме, которым будут следовать все без исключения. Также необходимо выделять время для каждой собаки по отдельности, чтобы все питомцы могли полноценно насладиться общением с любимым хозяином», — рассказал Владимир Голубев.

Процесс знакомства

Если вы берете в дом сразу двух щенков от одной матери, которые какое-то время жили вместе, это облегчает вам задачу и, скорей всего, малыши уже будут дружны. Но, если в дом, где уже есть питомец, приносят новую собаку, важно грамотно познакомить животных. Лучше это делать на нейтральной территории, например, на выгульной площадке возле дома после первого знакомства на улице направьтесь с животными домой, хвалите их за любое нейтральное или позитивное поведение. Дома уберите возможные источники конфликта, игрушки, за которые могут драться собаки, поставьте несколько мисок с водой, приобретите каждому псу по лежанке.

Общие правила

Конечно, исходя из ваших целей, вы можете позволять одной собаке спать на диване, а другой нет, но тогда вам придется потратить чуть больше времени на обучение каждого питомца границам, которые ему дозволены. Будьте терпеливы при обучении собак. Два питомца одного возраста и даже породы могут по-разному воспринимать вашу просьбу или команду. Это зависит от характера собаки, ее усидчивости, способности сосредотачиваться. Ищите индивидуальный подход, это позволит эффективнее обучать животных. Лучше, если вы будете заниматься с каждым питомцем индивидуально и переходить к общим командам только тогда, когда все животные беспрекословно их выполняют по отдельности.

Личные вещи

У каждого питомца в доме должны быть свои вещи: раздельные миски, лежанки, игрушки. Не позволяйте одной собаке есть из миски другой, все питомцы должны принимать пищу, которая предназначается именно им. При возникновении конфликтов на этой почве хозяину важно дать понять собаке-зачинщице, что есть ее порция корма, а есть порция корма другого питомца и в этом доме непозволительно отнимать еду.

Конфликты

Собаки могут не конфликтовать открыто. Один питомец может притеснять другого без явных признаков, например, не допускать до хозяина, оттесняя его. Более робкая собака будет стараться не вступать в драку. Она уступит внимание хозяина, не будет приставать, если другой питомец играет с ним, а может просто сидеть и безынициативно наблюдать. Важно подмечать такие ситуации и показывать более активному псу, что вниманием, лакомствами и другими благами распоряжается хозяин. В такие моменты можно уделять чуть больше внимания робкой собаке и только потом переходить к играм с другим питомцем.

Внимание хозяина

Постарайтесь находить время на каждого питомца. Вы не должны стать причиной конфликта любимцев. Играйте с каждой собакой отдельно, а в совместных играх старайтесь включать всех животных в игру. Это касается и выражения недовольства, если обе собаки провинились, важно быть строгим с каждым питомцем. То же относится к поощрению, за выполненную команду похвалить важно всех.

Кинолог уточнил, что только от грамотного подхода хозяина будет зависеть счастливая совместная жизнь с животными.

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#дома
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Россиянам раскрыли, что делать при желании сменить работу
Карьерный эксперт Чукина рекомендовала составить чёткий план
12 июля 2024, 15:07

Фото: iStock/Rudzhan Nagiev

Карьерный эксперт Алёна Чукина заявила, что при желании сменить работу у человека может возникнуть определённый страх, побороть который можно с помощью составления чёткого плана действий.
«Подумайте, какие знания и навыки вам нужно освоить для будущей профессии, и оцените, сколько времени понадобится на их усвоение. Чем более подробно расписаны шаги, тем проще и спокойнее будет действовать», — пояснила в беседе с RT Чукина.

До этого выяснилось, что офисные работники тратят на перекус от 200 до 1 000 рублей. Совместный опрос сервисов «Пятерочка Доставка» и SuperJob.ru показал, что наиболее популяными блюдами стали супы и вторые блюда. Как передают «Известия», почти треть опрошенных выбирают в качестве обеда салат, каждый четвертый — пиццу, 15% — роллы и суши.

Ранее сообщалось, что россияне готовы тратить в среднем 15 тыс. рублей в месяц на поддержание своего эмоционального и психического здоровья.

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В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать YouTube в России
Песков: власти России не планируют ограничивать YouTube
12 июля 2024, 14:57

Фото: IStock/anyaberkut

Российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, заявил журналистам ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что все возможные проблемы и сбои могут быть связаны с недостаточной мощностью местного оборудования компании. Тем не менее, иностранные медиахолдинги выбрали свою политику в отношении России и с этим трудно что-либо поделать, пояснил он. Песков также добавил, что возможный уход YouTube с российского рынка имеет свои технологические последствия.

Ранее российский сотовые операторы сообщали о техническом сбое в компании Google, что может повлиять на работу YouTube в России.

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#песков
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В ЦБ рассказали о нововведениях, которые защитят деньги россиян от мошенников
12 июля 2024, 14:50

Фото: istock / hank5

Центральный банк России (ЦБ) вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.
О том, как теперь денежные средства граждан будут защищены от кибермошенничества и блокировки дропперами «Радио 1» рассказали в пресс-службе ЦБ России.


Дополнительная защита от кибермошенничества


Банки на два дня заморозят перевод, если счет получателя содержится в базе реквизитов, замеченных в мошеннических схемах, рассказали в финансовом регуляторе.

Клиента предупредят, чтобы у него была возможность отменить операцию.

Если банк сразу переведет деньги по реквизитам, которые есть в базе, то будет должен вернуть отправителю всю сумму в течение 30 дней с подачи заявления.


Блокировка онлайн-банка дропперами


Банки отключат дропперам доступ к своим сервисам, если информация о противоправных действиях поступит от МВД России. При открытии новых карт в других банках цифровые сервисы просто не будут работать.

Нововведения начнут действовать с 25 июля 2024 года.

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#цб
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Искусственный интеллект написал гимн для проекта «Активное долголетие»
12 июля 2024, 14:40

Фото: Медиасток.ру

У участников реализуемого под патронажем губернатора Московской области проекта Андрея Воробьёва «Активное долголетие» появился свой гимн. Уникальность мелодии в том, что её сочинил искусственный интеллект.
Этот саундтрек, который теперь будет сопровождать мероприятия проекта, стал настоящим подарком к юбилею — в этом году губернаторскому проекту «Активное долголетие» в Подмосковье исполняется пять лет, сообщает сетевое издание regions.ru. То, что его автором стала нейросеть, вероятно, только добавит гимну популярности.

За пять лет, на протяжении которых проект реализуется в Московской области, его участниками стали более 400 тысяч активных долгожителей региона. Как отметили в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья, теперь лето для бабушек и дедушек это вовсе не грядки и посиделки на лавочках у подъезда, а танцы, сап-борды, прыжки с парашютом и полёты на воздушном шаре. А теперь ещё и творчество с привлечением искусственного интеллекта.

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