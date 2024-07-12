БПЛА ВСУ атаковал пляж в курортном комплексе Riviera Wellness под Белгородом

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Украинский беспилотник атаковал пляж в курортном комплекс Riviera Wellness в посёлке Разумное Белгородской области. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, дрон рухнул прямо на пляж, где находились отдыхающие, но не взорвался, поэтому пострадавших и жертв удалось избежать.
Около 11 утра в пятницу в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная опасность. В регионе были слышны взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по целям в воздухе.
23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.
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Около 11 утра в пятницу в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная опасность. В регионе были слышны взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по целям в воздухе.
23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.
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Элина Позднякова