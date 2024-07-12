«На площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек»: ВСУ сбросили бомбы на детей

Фото: губернатор Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области с дрована. В результате сброса взрывного устройства во дворе одного из домов пострадали пятеро детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как отреагировала российская общественность и какие меры планирует принять государство, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ атаковали с дрона двор многоэтажки в Шебекино
Вечером 11 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали многоквартирный дрон в Шебекино Белгородской области.
«В городе Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения», – заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что двое раненых были доставлены в больницу сотрудниками скорой помощи в тяжелом состоянии, а трое после оказания первой помощи врачами Шебенкинской ЦРБ были доставлены в областную поликлинику.
«В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет», – написал глава области.
Захарова назвала атаку в Шебекино терактом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение в Шебекино терактом.
«Очередной теракт киевского режима. В Шебекино целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. Намеренный теракт против детей!», – написала она в своем Telegram-канале.
Дипломат призвала к немедленному международному осуждению атаки украинских властей на мирных жителей.
Захарова назвала атаку ВСУ в Шебекино терактом
Аппарат детского омбудсмена пообещал оказать помощь пострадавшим в Шебекино
Детский омбудсмен Мария Любова-Белова заявила о помощи пострадавшим детям в Шебекино.
«Им уже оказывается квалифицированная медицинская помощь. При необходимости обязательно подключимся», – пообещала она.
Омбудсмен уточнила, что находится на связи с уполномоченным по Белгородской области Галиной Пятых и пожелала детям скорейшего выздоровления.
ВСУ регулярно совершает атаки на Белгородскую область
Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область на границе с Украиной. 11 июля шесть человек получили ранения в результате крупной атаки беспилотникака ВСУ. В частности, в районе села Березовка БПЛА атаковал двигающийся по дороге легковой автомобиль, в результате чего пострадали водитель и пассажир.
В тот же день атаке подверглись сразу четыре населенных пункта – Муром, Вознесеновка, Ржевка и Безымено. Город Грайворон остался без света, а в результате ударов беспилотников были повреждены два автомобиля.
Позднее семь человек получили ранения во время дневного обстрела Шебекино. В ходе вечернего обстрела были повреждены 20 автомобилей и выбиты стекла в нескольких квартирах. По словам Гладкова, в коммерческом здании, где находилась техника и гараж, произошел пожар. Губернатор сообщил, что общее число жертв обстрелов центра города за день достигло 12 человек.
«Город – сплошные руины»: Жители приграничного Грайворона – об обстрелах
Накануне вечером стало известно, что ВСУ выпустили ракету «Ураган» по пятиэтажному дому в Шебекино. Вероятно, снаряд попал в несущую стену рядом с балконом. В результате инцидента погиб один человек.
Как заявил ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, власти делают все, чтобы защитить Белгородскую область от атак ВСУ, но для обеспечения безопасности региона потребуется время. Российские войска проводят наступательные операции в Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью, с целью создания санитарной зоны для защиты приграничных населенных пунктов в российских регионах.
Читайте также:
Минздрав: врачи делают все возможное для спасения пострадавших в Шебекино
Украинский дрон «Баба-Яга» сбросил бомбу на детей, играющих на площадке
США и Украина намерены «ответить» на инцидент с киевской больницей
Александр Климов