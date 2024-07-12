«На площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек»: ВСУ сбросили бомбы на детей





Маньяк Шувалов: кто он





Первое убийство Шувалова





Изнасиловал 17 женщин, сжёг ребенка, повесил сына жертвы: как маньяк Миргород избежал пожизненного

Милиционеры вышли на след убийцы

Будущий убийца школьниц родился в 1968 году в семье простых рабочих. Он рос болезненным ребенком, мать и бабушка чрезмерно опекали его и заботились о его здоровье. Сердобольные родственницы заставляли мальчика всегда надевать колготки, чтобы избежать переохлаждения. В школе Шувалова за это дразнили, так как считалось, что колготы – это предмет женского гардероба.Однажды на Шувалова напали сверстники. Хулиганы избили его, разорвали колготки и натянули ему на голову. Ряд специалистов уверен, что именно эта ситуация стала травмирующей для подростка и положила начало возрождению в нем жестокости. После службы в армии Шувалов устроился в милицию. Он трудился в УВД на метрополитене, пользовался уважением у коллег, женился, дважды стал отцом.Свое первое убийство милиционер совершил в 1991 году. Жертвой преступника стала 12-летняяя девочка, которая пыталась проскочить без билета через турникет. Мужчина пригрозил рассказать обо всем родителям и учителям. Перепуганная девочка хотела избежать проблем в школе и дома и легко согласилась на его предложение пойти в Невский лесопарк. Там милиционер пообещал провести с ней профилактическую беседу.Позже тело девочки найдут в реке.Следующей жертвой маньяка стала 13-летняя воспитанница детского дома. Маньяк расправился с девушкой зверским способом: изнасиловал ее, нанес ей несколько ударов ножом, перерезал горло. Вскоре в том же парке было обнаружено тело еще одной жертвы маньяка в колготках с вырезом в интимном месте.Тогда правоохранители уже не сомневались – они имеют дело с серийным убийцей-фетишистом.Количество жертв росло, а маньяк по-прежнему оставался неуловимым. Узнать род деятельности душегуба, а позже выйти на его след помогла последняя жертва Шувалова. Девочка успела рассказать подруге о том, что встретится вечером с милиционером-шантажистом, который вымогал у нее деньги за безбилетный проезд. Так в деле появилась зацепка.На своем YouTube-канале журналистка Саша Сулим опубликовала интервью с силовиками, которые в 1990-х годах расследовали серию жестоких убийств, совершенных маньяком-милиционером. Начальник отдела по расследованию убийств Сергей Шапоров и оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Кубарев рассказали, что для поимки душегуба им пришлось задействовать «приманку».Девушку должны были «задержать» милиционера и доставить в отдел, где служил Павел Шувалов. Сначала все шло по плану. Мужчина предложил девушке прогуляться и повел ее по пустым улицам. За подозреваемым и агентом пристально наблюдали оперативники. В какой-то момент Шувалов завел девушку в подъезд, на двери которого был кодовый замок.Тогда милиционеры приложили все усилия, чтобы избежать покушения на девушку, однако, как позже оказалось, маньяк и не планировал расправляться с новой знакомой. Причиной тому стали джинсы, в которых девушка пошла с ним на свидание. Такая одежда оставляла мужчину абсолютно равнодушным.





Допрос Шувалова









Приговор Шувалову