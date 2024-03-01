Гладков: Средства ПВО сбили ещё два БПЛА над двумя сёлами

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Киевский режим продолжает террористические атаки на территорию граничащей с Украиной Белгородской области. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты в окрестностях сёл Никольское и Новая Деревня.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Сначала появилась информация о работе дежурных систем противовоздушной обороны над Новой Деревней Белгородского района. Там был уничтожен беспилотник самолётного типа. Затем было атаковано село Никольское. Средства ПВО сработали безошибочно и в этом случае, дрон был сбит.
Губернатор также добавил, что сотрудники экстренных служб продолжают изучать последствия падения обломков БПЛА на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Утром, 1 марта, региональное управление МЧС сообщило об обстреле ВСУ села Безымено в Гайворонском городском округе неподалёку от границы с Харьковской областью Украины. Местных жителей просили спуститься в укрытия. Стоит отметить, что Белгород и область уже несколько месяцев живут в режиме прифронтовой полосы, постоянно подвергаясь обстрелам и атакам дронов.
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Губернатор также добавил, что сотрудники экстренных служб продолжают изучать последствия падения обломков БПЛА на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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Александр Бойцов