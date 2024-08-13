Глава АИДТ Ветров предложил мониторить цены на цветы перед Днём знаний

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил организовать мониторинг для предотвращения необоснованного завышения цен на цветы и букеты в преддверии Дня знаний.
Также, по его мнению, необходимо выпустить рекомендации для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов с фиксированной ценой.
До этого сообщалось, что россияне стали потреблять больше мясных изделий. Так, в 2023 году количество потребляемого мяса выросло на 4,2% в сравнении с показателями 2022 года. Как пишут argumenti.ru, глава Национальной мясной ассоциации объясняет это доступностью продукта. Кроме того, на доступность мяса влияет и цена.
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«Повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита. Прошу оценить идею о выпуске рекомендаций для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов для учителей с фиксированной розничной ценой для предотвращения фактов спекуляции», — приводит RT обращение Ветрова на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова.
До этого сообщалось, что россияне стали потреблять больше мясных изделий. Так, в 2023 году количество потребляемого мяса выросло на 4,2% в сравнении с показателями 2022 года. Как пишут argumenti.ru, глава Национальной мясной ассоциации объясняет это доступностью продукта. Кроме того, на доступность мяса влияет и цена.
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Мелисса Тимофеева