Глава АИДТ Ветров предложил обязать школьников учиться плавать накануне лета

Общее количество дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими в Московской области с начала года составило около 1,2 тыс., это на пять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.