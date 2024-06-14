Глава АИДТ Ветров предложил обязать школьников учиться плавать накануне лета

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости обязать школьников учиться плавать перед летними каникулами.
Он объяснил такую инициативу безопасностью: по его словам, смертность детей на воде связана с недостаточным умением держаться на воде и непониманием практических правил плавания.
До этого опрос сервиса OneTwoTrip показал, что большинство россиян (73,1%) планируют отправиться в путешествие всей семьёй. Как передают «Известия», семьи чаще всего выбирают спокойный отдых на пляже или у бассейна. При этом более половины опрошенных признались, что планируют свой отпуск заранее.
Ранее сообщалось, что единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошёл в Серпухове.
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«Учитывая это, прошу оценить идею проведения обязательных практических занятий для школьников в преддверии летних каникул, посвящённых обучению плаванию, спасению утопающих и правилам поведения на воде», — приводит RT обращение Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
До этого опрос сервиса OneTwoTrip показал, что большинство россиян (73,1%) планируют отправиться в путешествие всей семьёй. Как передают «Известия», семьи чаще всего выбирают спокойный отдых на пляже или у бассейна. При этом более половины опрошенных признались, что планируют свой отпуск заранее.
Ранее сообщалось, что единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошёл в Серпухове.
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Мелисса Тимофеева