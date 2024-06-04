В Серпухове провели профилактические мероприятия «Внимание — дети!»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошел в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятия провели сотрудники Госавтоинспекции Серпухова в Единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма — «Детям Подмосковья — безопасные дороги!».
Профилактические мероприятия проводятся с целью снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
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«Автоинспекторы посетили общешкольные и дошкольные учреждения. Инспекторы напомнили детям о правилах перехода проезжей части, о том, что в темное время суток нужно обязательно использовать световозвращающие элементы, а если юный участник дорожного движения едет на самокате или велосипеде, то перед тем как перейти проезжую часть нужно обязательно слезть со своего «двухколесного друга» и переходить дорогу, везя его рядом с собой», — рассказали в пресс-службе.
Профилактические мероприятия проводятся с целью снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
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Мира Полтева