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В Серпухове провели профилактические мероприятия «Внимание — дети!»

04 июня 2024, 17:45
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошел в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятия провели сотрудники Госавтоинспекции Серпухова в Единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма — «Детям Подмосковья — безопасные дороги!».

«Автоинспекторы посетили общешкольные и дошкольные учреждения. Инспекторы напомнили детям о правилах перехода проезжей части, о том, что в темное время суток нужно обязательно использовать световозвращающие элементы, а если юный участник дорожного движения едет на самокате или велосипеде, то перед тем как перейти проезжую часть нужно обязательно слезть со своего «двухколесного друга» и переходить дорогу, везя его рядом с собой», — рассказали в пресс-службе.



Профилактические мероприятия проводятся с целью снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

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Школьники Дубны будут учиться по новому нацпроекту «Беспилотные авиасистемы»
04 июня 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубненские школьники войдут в новый национальный проект «Беспилотные авиасистемы». Как сообщили в пресс-службе администрации наукограда, на занятиях их будут знакомить с основами управления и применения БПЛА и с алгоритмами противодействия им.
До конца июня в инженерном классе школы №10 планируют закончить ремонт. Туда поступит оборудование на 12,5 млн рублей. К 1 июля там заменят все инженерные системы, обновят стены, пол и потолок, установят современную мебель и новейшее оборудование.
«Четыре педагога проходят профессиональную переподготовку. Они будут обучать ребят основам моделирования, конструирования и основам пилотирования дронов. Это не просто компьютеры и программы, это ещё и квадрокоптеры, конструкторы, из которых можно собирать БПЛА», – рассказала директор школы №10 Елена Бодина.
Как отметили в администрации, для занятий будут переформатированы почти все помещения первого этажа пристройки. Там появятся специально оснащённые учебные классы, мастерская со станками и две полётные зоны для тренировок с беспилотниками.

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В Павловском Посаде началась смена «Трудового десанта»
04 июня 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде стартовала первая смена «Трудового десанта». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Смена проходит на базе Молодежного центра «Авангард».

«22 подроста с 14 до 17 лет будут целый месяц трудится на благо своего родного города.В их обязанности входит: уборка мусора, обрезка поросли, рыхление и прополка клумб. Ребята уже познакомились друг с другом, подписали трудовые договоры, прокачали свои знания в технике безопасности и получили форму», — поделились в пресс-службе.

Первая смену завершится 28 июня. В рамках заявочной компании принять участие таких сменах захотели порядка 200 подростков округа.

Смены будут работать на протяжение всего летнего сезона.

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Воробьёв наградил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королёве
04 июня 2024, 17:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королёве с 82-й годовщиной. Торжественное мероприятие состоялось в Королёве, где сейчас трудятся более 3,4 тыс. человек.
Это предприятие стало предшественником Корпорации «Тактическое ракетное вооружение. Ещё в годы Великой Отечественной войны на нём создавали оборудование для фронтовой авиации. А в середине 1950-х годов там наладили выпуск первых советских управляемых ракет класса «воздух-воздух».
«Хочу поблагодарить коллектив, которым мы очень дорожим. Это работники, технологи, учёные, молодые специалисты, которых в последнее время становится всё больше, и, конечно, наши ветераны. Предприятие, на котором мы сегодня находимся, всегда считалось легендарным. С угрозами и вызовами, которые сейчас стоят перед нашей страной, без вашего участия мы бы точно не справились. В вашем лице хочу поблагодарить всех работников, которые сегодня на предприятиях Московской области добросовестно, профессионально и весьма напряжённо делают свое дело», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – один из крупнейших оборонно-промышленных холдингов в России. В его составе – более 50 предприятий по всей стране, в том числе в подмосковных Реутове, Дубне, Лыткарине и Химках. Всего в корпорации работают около 67 тыс. человек.
«Вчера нам исполнилось 82 года. Из них 22 года мы являемся головным предприятиям нашей корпорации. За эти годы мы серьёзно укрепились. Это стало возможным благодаря сплочённому труду ветеранов и молодёжи, которая пришла к нам в последние 20 лет. Многие уже стали зрелыми специалистами, которые помогают нам делать оружие, которое сегодня крайне востребовано. То, что мы делаем, приближает мирное небо над всей нашей страной», – сказал гендиректор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Герой России Борис Обносов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор вручил сотрудникам предприятия областные награды. Орденов «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоены восемь человек. Среди них – начальник отдела договорных отношений и ценообразования опытно-конструкторского бюро Лидия Калинина.
«Я работаю здесь 25 лет. Очень рада за наше предприятие, которое растёт, становится сильнее. Но важно, чтобы молодёжь, которая сюда приходит, находила здесь своё основное место в жизни, потому что умные, молодые специалисты с новыми идеями и возможностями должны и дальше преображать предприятие», – сказала Калинина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено начальнику центра наземных испытаний Сергею Демьянцу, маляру четвёртого разряда Светлане Сапиной и ведущему инженеру-электронику Анатолию Фролову.


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#ракета
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В российских городах пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти»
04 июня 2024, 17:45

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти» пройдут в ночь с 21 на 22 июня в разных регионах России.
В рамках акций будут созданы масштабные огненные изображения из свечей, которые связаны общей темой «Трагедии и Победы региона (страны) в годы войны» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Зажжение лампад будет сопровождаться композициями в исполнении духового оркестра.

Акция проводится в городах, имеющих звания «Город трудовой доблести», «Город воинской славы» и «Город-герой», а также в административных центрах субъектов Российской Федерации. К организации Акции «Огненные картины войны» в административных центрах может присоединиться любой населённый пункт субъекта.

Организаторы: всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая России».

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Сотрудники ГАИ провели с жителями Павловского Посада беседы о безопасности
04 июня 2024, 17:43

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Безопасное поведение на дорогах в тёплое время года обсудили с жителями Павловского Посада сотрудники Госавтоинспекции в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие проводилось в Центральном городском парке Павловского Посада.
«Безопасность в летний период — очень важная тема, о которой должны помнить как взрослые, так и дети. Именно поэтому сотрудники госавтоинспекции провели краткие лекции для всех присутствующих», — цитируются в сообщении слова муниципального координатора проекта «Крепкая семья» Светланы Аргуновой.
В ходе мероприятия госавтоинспекторы побеседовали с отдыхающими, а юным жителям города раздали светоотражающие аксессуары, позволяющие пешеходу стать намного заметнее на дороге в тёмное время суток.

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#безопасность
#гаи
#профилактика
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В Пушкино продолжается капитальный ремонт фасадов жилых зданий
04 июня 2024, 17:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В рамках капремонта идёт ремонт крыши и фасада одного из многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день рабочие завершили больше половины работ по замене крыши.

«Мы нередко видим, когда в программах капремонта ремонт крыш следует после фасадных работ и замены внутридомовых коммуникаций. Хотя, по логике, с крыши надо бы начинать. На фасаде пока не так активно, но здесь важная последовательность работ», — подчеркнул Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В общей сложности в округе ремонтные работы пройдут в 196 домах. Также в 17 МКД проведут замену 23 лифтов, а системы газоснабжения в 27 домах.

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#пушкинский округ
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Учёные разработали киберзащиту почты от спама и фишинга
04 июня 2024, 17:22

Фото: iStock/anyaberkut

В Московском политехническом университете группа учёных представила разработку киберзащиты почты от спама и фишинга.
Так, новая программа проверяет письма по кодовым словам и анализирует такие признаки, как время отправления и наличие слов-штампов. Такой метод называется ансамблевым. По словам самих разработчиков, он уже показал высокую эффективность.

«Такой метод может быть легко интегрирован в почтовые сервисы и системы защиты от спама, обеспечивая надёжную защиту пользователей от фишинговых атак, кражи личных данных и финансовых потерь», — добавил в беседе с RT разработчик, докторант Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий Шерзод Хамидов.

До этого другие учёные призвали уделять больше внимания сохранению пресных вод в Амазонии, чтобы защитить природный цикл пресной воды в регионе. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», исследователи определили, что деятельность человека может оказывать влияние на такие процессы через изменение рек и вырубку лесов.

Ранее учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.

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#технологии
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В санаториях с начала года уже отдохнули около 10 тысяч подмосковных льготников
04 июня 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В санаториях с начала 2024 года отдохнули около 10 тысяч льготников из Московской области. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева. Она назвала бесплатные санаторно-курортные путёвки востребованной мерой социальной поддержки в регионе.
«С начала года почти 10 тыс. льготников уже отдохнули в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России по бесплатным путёвкам. Мы получаем всё больше положительных отзывов. Получение путёвки мы сделали ещё более удобным – жителям больше не нужно никуда ходить, путёвка приходит в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – пояснила Болатаева.
Получить путёвку или проверить очерёдность её предоставления можно на регпортале.

В пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья рассказали, что в санаториях соблюдены все условия для комфортного пребывания отдыхающих. Им предлагают лечебные процедуры, разнообразное питание, уютные номера и развлекательные мероприятия.

Как напомнили в ведомстве, право на бесплатную путёвку в санаторий имеют федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими.

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#подмосковье
#московская область
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В Химках ищут источник загрязнения земли стоками
04 июня 2024, 17:13

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Трубу со сточными водами, льющимися прямо на почву, обнаружили на территории городского округа Химки, однако найти, откуда идёт эта труба, пока не удалось, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«С жалобой на загрязнение сточными водами участка в химкинском микрорайоне Сходя в министерство обратился местный житель. Инспекторы экологического надзора осмотрели указанную в обращении территорию, обнаружили источник сброса, но пока не установили, откуда поступают сточные воды», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.
Отмечается, что выход трубы расположен на земельном участке, который принадлежит одной из местных компаний. Ей объявили предостережение о недопустимости нарушения природоохранных норм.

В министерстве добавили, что протокол осмотра участка направлен в Химкинскую городскую прокуратуру.

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