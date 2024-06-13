14 июня стартует регистрация на детские забеги полумарафона «Сергиевым путём»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В полночь 14 июня откроется регистрация на детские дистанции в рамках полумарафона «Сергиевым путём». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подать заявку на участие можно на сайте соревнований. Для юных спортсменов от 4 до 11 лет подготовят дистанции 300 и 600 м. Участие будет бесплатным. Чтобы присоединиться к мероприятию необходимо зарегистрировать ребёнка на сайте бегового события.
Во время третьего забеге сезона серии «Суперлига Подмосковья» в Сергиевом Посаде для взрослых участников. будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Старт будет дан на Красногорской площади. Дистанцию на 3 км могут пробежать все желающие без ограничений и без хронометража при условии регистрации.
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Во время третьего забеге сезона серии «Суперлига Подмосковья» в Сергиевом Посаде для взрослых участников. будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Старт будет дан на Красногорской площади. Дистанцию на 3 км могут пробежать все желающие без ограничений и без хронометража при условии регистрации.
«Участники пробегут по центральным улицам Сергиева Посада, увидят основные достопримечательности, а после события смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского. Гостей будут рады видеть и в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор», – говорится в сообщении.Соревнования состоятся 13 июля и проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Место старта – Красногорская площадь Сергиева Посада.
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Лора Луганская