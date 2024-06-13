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14 июня стартует регистрация на детские забеги полумарафона «Сергиевым путём»

13 июня 2024, 22:55
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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В полночь 14 июня откроется регистрация на детские дистанции в рамках полумарафона «Сергиевым путём». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подать заявку на участие можно на сайте соревнований. Для юных спортсменов от 4 до 11 лет подготовят дистанции 300 и 600 м. Участие будет бесплатным. Чтобы присоединиться к мероприятию необходимо зарегистрировать ребёнка на сайте бегового события.

Во время третьего забеге сезона серии «Суперлига Подмосковья» в Сергиевом Посаде для взрослых участников. будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Старт будет дан на Красногорской площади. Дистанцию на 3 км могут пробежать все желающие без ограничений и без хронометража при условии регистрации.


«Участники пробегут по центральным улицам Сергиева Посада, увидят основные достопримечательности, а после события смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского. Гостей будут рады видеть и в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор», – говорится в сообщении.
Соревнования состоятся 13 июля и проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Место старта – Красногорская площадь Сергиева Посада.

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#подмосковье
#московская область
Мытищинская самбистка Кахраманова завоевала золото Игр БРИКС
13 июня 2024, 20:59

Фото: пресс-служба Миннспорт МО

Самбистка из Мытищ Эльмира Кахраманова завоевала золотую медаль VI Игр стран БРИКС. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Эля одержала уверенную победу на международном старте в Казани. Успешно пройдя все отборочные поединки, она выиграла финальную схватку у белорусской соперницы. От всей души поздравляю Эльмиру с заслуженным золотом! Благодарю тренерский состав и всех, кто был рядом с мытищинской звёздочкой», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что соревнования проходят в Казани с 11 по 26 июня. 77 атлетов из Подмосковья выступают в 17 видах спорта. Все они вошли в расширенный список делегации региона.

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Подмосковье на Играх БРИКС в Казани представляют 77 спортсменов
13 июня 2024, 20:30

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

77 атлетов будут представлять Московскую область на VI Играх стран БРИКС. Все они вошли в расширенный список делегации региона, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Соревнования проходят с 11 по 26 июня в Казани. Представители Подмосковья выступят в 17 видах спорта. Всего в состав сборной России вошли 828 спортсменов, которые разыграют 378 комплектов наград. Программа включает 27 видов спорта.
«По численности делегации в составе национальной сборной подмосковная команда занимает второе место после Москвы. Представители Московской области поборются за награды в следующих видах спорта: бокс, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, прыжки в воду, спортивная борьба, теннис, фехтование, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, бадминтон, каратэ, конный спорт, самбо и ушу», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в этом году Россия принимает Игры БРИКС впервые. В соревнованиях в Казани участвуют свыше 4750 атлетов из более чем 60 стран.

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#спорт
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
#казань
#соревнования
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Гойкович: Личка ещё заберет золото чемпионата России
13 июня 2024, 19:59

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович выразил уверенность в том, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка обязательно рано или поздно возьмёт золото России.
«В последнем туре болел за «Динамо», хотелось, чтобы они забрали чемпионство. Я знаю, какой у Марцела менталитет, сколько он работает. Если у его команды будет матч с «Реалом», он захочет обязательно выиграть. Уверен, что он еще заберет золото чемпионата России — с «Динамо» или другим клубом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гойкович.

В чемпионате РПЛ «Динамо» по итогам соревнований заняло третье место.

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1. А бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин высказывал мнение о том, что команда доказала свою силу и мощь, победив в РПЛ.

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#спорт
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Габулов заявил об отличных впечатлениях от игры сборной РФ в прошедшем сезоне
13 июня 2024, 19:47

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Бывший футболист сборной России Владимир Габулов заявил, что у него остались прекрасные впечатления от игры нашей сборной в прошедшем сезоне.
«Отличные впечатления от игры сборной России в прошедшем сезоне. Национальная команда в нынешних условиях делает максимум. У футболистов абсолютно правильное отношение к происходящему. Это радует», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Габулов.

Он также выразил надежду в том, что современному поколению футболистов всё-таки удастся поучаствовать в международных соревнованиях.

До этого в матче с Беларусью сборная России выиграла со счётом 4:0.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что болеть на Евро-24 вряд ли за кого-либо будет, однако понаблюдает за Испанией и Францией.

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#спорт
#игры
#сборная россии
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Лапочкин раскрыл, за кем будет наблюдать на Евро-24
13 июня 2024, 19:25

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что болеть на Евро-24 вряд ли за кого-либо будет, однако понаблюдает за Испанией и Францией.
«За какую сборную на Евро-2024 буду болеть? Вряд ли буду за кого-то болеть. Всегда симпатизировал Испании и Франции, поэтому, наверное, за ними буду более пристально наблюдать. Также очень интересно, как выступят сербы», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лапочкин.

Напомним, Чемпионат Европы в этом году пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. При этом первый матч соревнований состоится между сборными Германии и Шотландии на территории первых. Прошлым чемпионом Европы была Италия.

Ранее бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич заявил, что считает фаворитом Евро-2024 Германию.

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#спорт
#чемпионат европы
#матч
#германия
#испания
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Йевтич назвал своего фаворита на Евро-2024
13 июня 2024, 19:16

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич заявил, что считает фаворитом Евро-2024 Германию.
«Во-первых, немцы играют дома, и для них давление не должно стать проблемой. Им даже наоборот, иногда давление необходимо, чтобы сохранить уровень мотивации. Последние пару лет немцы провалили, но к домашнему Евро они будут в полной готовности», – объяснил в беседе с Metaratings.ru Йевтич.

Напомним, Чемпионат Европы в этом году пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился, что будет следить за чемпионатом Евро-24. Так, по его словам, он симпатизирует на этих соревнованиях Испании.

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#чемпионат европы
#россия
#спорт
#футбол
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Гимнаст Али Шейх заявил о высоком уровне Игр БРИКС
13 июня 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Индийский гимнаст Анас Али Шейх, принимающий участие в Играх БРИКС, заявил о высоком уровне соревнований, близком к Олимпиаде.
«Уровень здесь очень высокий. Я бы сказал, что он близок к Олимпиаде, хотя немного не дотягивается. Противники здесь очень сильны, в частности, Никита Нагорный, Артур Далалоян и другие. Нагорный и вовсе является моим кумиром», — поделился в беседе с Metaratings.ru Али Шейх.

Он также поделился впечатлениями о Казани и России в целом, отметив, что наша страна прекрасна, а столица Татарстана очень чистая. По его словам, организация Игр в городе на высшем уровне.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявлял, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.

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#спорт
#соревнования
#страны
#россия
#казань
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Стало известно, кем активно интересуются «Спартак» и «Зенит»
«Спартак» и «Зенит» связывались по поводу Тикнизяна
13 июня 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«Спартак» и «Зенит» стали активно интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
Как сообщает Metaratings.ru, клубы уже связывались с представителем футболиста и узнавали об условиях его перехода. Кроме того, по информации издания, клубы намерены связаться с самим «Локомотивом» по данному вопросу, однако официальных запросов не поступало.

Отмечается, что за прошедший сезон Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей.

Ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, отметил, что спортсмена ожидает хорошее будущее. Однако он не поделился конкретикой о предложениях и планах спортсмена.

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#спорт
#футбол
#спортсмены
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Российских теннисистов допустили к участию в Олимпийских играх в Париже
ITF допустила к участию в Олимпийских играх в Париже российских теннисистов
13 июня 2024, 17:46

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Международная федерация тенниса допустила к участию в Олимпийских играх в Париже теннисистов из России.
Об этом сообщает ТАСС. По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, допустили всех, кто после Открытого чемпионата Франции отобрался по рейтингу. Вопросов ни к кому не возникло, отметил он.

Незадолго до этого Тарпищев заявил, что на Играх в одиночном разряде при допуске выступят восемь россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.


Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля. Они продлятся до 11 августа.

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#олимпиада 2024
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