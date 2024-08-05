Глава АИДТ Ветров предложил расширить возможности Пушкинской карты

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением о расширении возможностей Пушкинской карты для учеников.
Так, по его словам, нужно ввести разовое ежегодное зачисление определённой суммы на карту для тех учеников, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Такая мера направлена на поддержку семей.
А с 22 по 24 августа в Москве пройдёт Международный детский культурный форум.
Ранее исследование онлайн-школы «Точка Знаний» показало, что 64% школьников не пользуются искусственным интеллектом для учёбы.
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«Учитывая высокую социальную актуальность, возможно, стоит дать оценку идее о разовом ежегодном зачислении определённой суммы на Пушкинскую карту для тех учеников, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, для приобретения школьных принадлежностей, формы, сменной обуви, спортивного инвентаря», — приводит RT слова Ветрова.
А с 22 по 24 августа в Москве пройдёт Международный детский культурный форум.
«В этом году к нам приедет более 2 тыс. талантливых ребят. Все они возраста от 12 до 17 лет, они приедут из всех 89 регионов, на сегодняшний день у нас уже 15 делегаций. Мы ждём наших маленьких друзей из Индии, Египта, Сербии, Белорусии, Абхазии, Южной Осетии, планируют участие ребята из Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии, Туркменистана, Узбекистана, Иордании и Ливии», – приводит АГН «Москва» слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Ранее исследование онлайн-школы «Точка Знаний» показало, что 64% школьников не пользуются искусственным интеллектом для учёбы.
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Мелисса Тимофеева