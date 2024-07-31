Стало известно, как часто школьники используют ИИ для учёбы

Фото: iStock/Sasiistock
Исследование онлайн-школы «Точка Знаний» показало, что 64% школьников не пользуются искусственным интеллектом для учёбы.
«Ещё 9% опрошенных отметили, что пробовали использовать чат-бот для учёбы, но либо не получали нужного ответа, либо не могли разобраться с тем, как его использовать», — приводит RT текст исследования.
Те же респонденты, которые всё же используют ИИ для учёбы применяют его для решения сложных заданий (10%), написания сочинений (10%), выполнения домашней работы (4%).
Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3 тыс. человек со всей страны.
А IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта в университете «Синергия» Алексей Ермаков прокомментировал способность искусственного интеллекта предсказывать рак груди за 5 лет до заболевания. По его словам, конкретно эта способность – слишком громкое заявление учёных несмотря на базу данных ИИ, содержащую более 200 тыс. маммографических исследований.
«И 200 тыс. — это большая база, но не поражающая воображение. В остальном же — это разумное использование систем ИИ, ведь основные цели для них — это прогнозирование и поддержка принятия решений. Поэтому в будущем подобные системы прочно займут своё место в нашей жизни, как сейчас навигаторы», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.Ранее сообщалось, что искусственный интеллект помог выявить во дворах Подмосковья с начала июля более 600 вандальных надписей.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 30 проектов с применением ИИ
В Подмосковье нейросеть выявила тысячу нарушений в питании в соцучреждениях
ИИ выявил в подмосковных дворах с начала лета более 600 вандальных надписей
Мелисса Тимофеева